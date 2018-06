Virginia Ruzici, interviu de colecție la 40 de ani după triumful de la Roland Garros. Dezvăluiri despre Simona Halep: ”Nu vă puteți imagina asta!”

Au trecut patru decenii de la singurul triumf românesc la un turneu de Grand Slam pe tabloul feminin. În 1978, pe zgura pariziană, Virginia Ruzici a ridicat deasupra capului primul și ultimul trofeu de Grand Slam din istoria tenisului feminin autohton. Tot în același an, Virginia Ruzici avea să câștige și titlul la dublu, făcând pereche cu Mima Jausovec.

La 40 de ani de la acel triumf, Ruzici a fost prezentă, marți, pe arena Philipe Chatrieri din Paris pentru a-i fi sărbatorit succesul din 78. Într-un interviu pentru site-ul Roland Garros, legenda tenisului românesc a povestit cum a trăit acele clipe:

”Era visul meu să câștig un Grand Slam. Am crescut pe zgură în România și aceasta a fost cu siguranță suprafața mea preferată. Recunosc că am fost un pic norocoasă în acel an deoarece Chris Evert nu juca și Chris era jucătoarea pe care nu aș fi putut s-o înving niciodată la acea vreme. Era atât de bună pe zgură. În finala de atunci am avut noroc că am jucat cel mai bun tenis al meu împotriva lui Mima Jausovec, cea pe care nu am mai învins-o niciodată până atunci. A fost cel mai mare moment al carierei mele, iar publicul de la Paris a fost fabulos, atât de pasionat și entuziasmat de jocul meu” povestește Ruzici.

Peste doi ani, în 1980 Ruzici a mai disputat o finală la Paris, iar de această dată în cale i-a apărut coșmarul Chris Evert. Românca a pierdut categoric, 6-0, 6-3. Este meciul despre care Ruzici spune că e cea mai urâtă amintire și cel mai mare regret.

”Finala din 1980 este cea mai urâtă amintire și cel mai mare regret din cariera mea, dar nu pentru că am pierdut, ci pentru că am pierdut atât de rău. Voiam atât de mult să o înving pe Evert. Aceasta era o jucătoare uriașă, pe care am respectat-o enorm”. a spus Ruzici despre finala din 80.

În acest an, se împlinesc 10 ani de când Virginia Ruzici lucrează cu Simona Halep. Managerul liderului WTA a vorbit, în interviul acordat site-ului www.rolandgarros.com, despre toate sacrificiile făcute de sportiva noastră pentru a se menţine în top.

Simona a avut trei finale de Grand Slam pe care le-a pierdut, dar acest lucru nu o afectează. Ia meci cu meci până la o performanță majoră. Simona muncește mult și dă totul pentru tenis. Admir modul în care rezistă. Nu vă puteți imagina ce presiune este pe Simona din 2014. Lumea vrea ca ea să câștige absolut fiecare meci. Este imposibil. Nici Serena nu poate face asta.

Simona a avut suișuri și coborâșuri, dar a reușit să stea în top patru din 2014. Este foarte constantă și foarte puternică mental. Unii cred că a pierdut finala cu Ostapenko din această cauză, dar trebuie să se ia în calcul că a revenit de multe ori, cu Svitolina anul trecut și cu Kerber la Australian Open. Trebuie să fii puternică pentru a avea aceste reveniri”, a declarat Virgina Ruzici pentru site-ul turneului Roland Garros.