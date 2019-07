Simon Halep a fost aplaudată de Serena Williams la un punct din finala de la Wimbledon - VIDEO

Chiar şi Serena Williams a avut cuvinte frumoase la adresa jucătoarei române. În plus, americanca a avut puterea să aplaude un "passing shot", în primul set.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

