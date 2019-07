Simona Halep: "A fost o seară magică la balul de la Wimbledon. Nu o voi uita niciodată"

Simona Halep a scris, luni, pe Facebook, că a petrecut o seară magică la balul de la Wimbledon, alături de persoane dragi ei.

"O seară magică la balul de la Wimbledon pe care nu o voi uita niciodată, alături de oamenii meci speciali", a scris Halep pe Facebook.

These amazing people were all by my side

— Simona Halep (@Simona_Halep) Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

Sursa : news.ro