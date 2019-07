Simona Halep, despre finalul meciului cu Williams: Picioarele mi s-au înmuiat după ce am câştigat ultimul punct. Habar nu aveam cum să reacţionez

"Am decis de dimineaţă cum să joc împotriva ei. Ştiam exact cum să-i pun probleme, să nu o las să-şi facă jocul. Când are timp, joacă incredibil, am jucat de multe ori împotriva ei.Ştiam cum să dau mingea şi ştiam ce nu-i place. Astăzi am adoptat tactita de la Singapore. A trebuit să-mi imaginez totul. Chiar am crezut că pot face la fel. Ştiam că trebuie să fiu prezentă la fiecare minge. Altfel, dacă revenea, ea este foarte puternică. La 5-2, când serveam, m-am uitat la tabelă şi am zis: OK, este adevărat, se întâmplă. Apoi am jucat fiecare punct şi nu m-am gândit la scor", a spus Halep.