Simona Halep după şedinţa foto cu trofeul de la Wimbledon: Pozând cu noul meu cel mai bun prieten la noul meu club

“Pozând cu noul meu cel mai bun prieten la noul meu club”, a scris sportiva pe Twitter.

Posing with my new best friend at my new club



— Simona Halep (@Simona_Halep)

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc. După acest succes, Halep a primit numeroase mesaje de felicitare din lumea sportului, dar şi din alte domenii. De asemenea, ziarele din întreaga lume au relatat despre triumful româncei.

Duminică, Halep a fost felicitată şi de ambasadoarea Franţei în România, Michele Ramis, la închiderea Sezonului Franţa-România, marcat printr-o serie de evenimente în Parcul Carol din Bucureşti: "Nu pot să închei fără să o felicit pe Simona Halep pentru succesul de la Wimbledon".

După victoria din finala de sâmbătă, Simona Halep a intrat, sâmbătă, în rândul membrilor de onoare al All England Lawn Tennis and Croquet Club, unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din lume.

Halep revine în ţară luni, la ora 17.00, şi va fi primită la Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional Henri Coandă.

