Tatăl Simonei Halep, prima reacție după calificarea în finala de la Wimbledon: ”Simona a deținut complet controlul, a ieşit cu voia ea și cum voiam și eu!”

"Simona a deţinut complet controlul, a ieşit cu voia ea şi cum voiam eu, suntem pe aceeaşi lungime de undă. Ea are de mică acest mental, ea începe să-şi revină imediat, are o inteligenţă nativă. De multe ori am vorbit cu ea şi i-am spus de scurtele în meci, dar depinde doar de ea, când simte mingea face ce vrea cu ea. Eu am spus că la 27-28 de ani va face minuni în tenis. Când intri la luptă, trebuie să uiţi că e Serena în faţă, ci doar un meci de tenis. Dacă acum îşi bagă în minte că e oricine în teren, nu Serena, atunci va fi câştigătoare. Serena nu e de neglijat, joacă foarte bine, are talent incredibil, o mentalitate incredibilă. Deocamdată nu avem niciun sms de la Darren Cahill, a contat că a vorbit cu el, orice sfat contează", a declarat Stere Halep la Digisport.