Abraham Mwaibasa (DJ Barser) i-a luat prin surprindere pe jurații Chefi la cuțite cu preparatul său inedit. Ce a putut să gătească

Abraham Mwaibasa (DJ Barser) se numără printre concurenții care au surprins jurații în ediția 12 din Chefi la cuțite, de pe 2 aprilie 2025, cu preparate inedite. Iată cum au reacționat chefii când au văzut ce se ascunde în farfuriile lor.

Abraham Mwaibasa are 30 de ani și a venit din Zanzibar, Tanzania pentru a-i impresiona pe jurații Chefi la cuțite cu o rețetă deosebită. Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au rămas uimiți când au ridicat cloșurile și au văzut preparatul concurentului.

„Ce e asta? Mămăligă albă?”, a întrebat unul dintre chefi.

„Zici că e griș! Mămăliga asta merge cu mâncărica, chiar dacă nu este condimentată deloc”, a adăugat chef Ștefan Popescu.

DJ Barser i-a uluit pe jurații show-ului culinar cu apariția lui și povestea de viață. Se pare că acesta s-a apucat de muzică de la vârsta de 14 ani, iar acum se mândrește cu o carieră de succes în acest domeniu.

Citește și: Jurații au fost uimiți când au văzut ce a putut să le pună în farfurie concurentul Radu Andronache, la Chefi la cuțite. Ce au zis

„Oficial, am început să mă ocup de muzică la 14 ani, am început să învăț și apoi, cinci ani mai târziu, după ce am învățat foarte mult, am câștigat un concurs de DJ în Tanzania. Și asta m-a făcut să mă mut din orașul meu într-un alt oraș unde se organizau petreceri mai mari și festivaluri.

Lucrez în România. M-am mutat în România acum zece luni. Am venit aici după ce mi-am cunoscut soția și am făcut afaceri doi ani. (...) Sunt pasionat de gătit, mereu gătesc! Deși am soție, îmi place să gătesc eu. Soția mea se uită mereu la această emisiune. Ea mi-a spus că poate, la un moment dat, aș putea veni aici. Și am venit!”, a povestit concurentul.

Ce le-a gătit Abraham Mwaibasa (DJ Barser) celor patru jurați în ediția 12 din Chefi la cuțite, sezonul 15, de pe 2 aprilie 2025

În ediția 12 din Chefi la cuțite, sezonul 15, de pe 2 aprilie 2025, Abraham Mwaibasa (DJ Barser) le-a gătit chefilor un preparat african: Ugali.

„Așa o numim noi, seamănă cu mămăliga foarte mult. Am folosit făină de porumb albă.”, a explicat concurentul.

Deși nu a reușit să-l impresioneze pe chef Richard Abou Zaki, DJ Barser a primit șansa de a merge în etapa următoare a competiției. Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia i-au oferit câte un cuțit pentru a trece în bootcamp.

Citește și: Cine este Andy Van de Gucht, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite sezonul 15. Ce experiență are

„Nu știu și nu înțeleg acest gen de mâncare, dar ca să fiu sincer, pot să-ți spun ceva. Mâncarea asta e foarte gustoasă și chiar mi-a plăcut!”, i-a dezvăluit chef Orlando Zaharia.

Ești o persoană creativă și îți place să răspunzi provocărilor? Vlad Cazino te invită să învârți roata magică a ingredientelor nebune și să creezi cea mai trăznită rețetă posibilă. Învârte roata, descoperă ingredientul surpriză cu care va trebui să creezi o rețetă cu un nume cât mai creativ. Săptămânal, cele mai inventive rețete vor fi premiate cu vouchere în valoare de 250 de lei, iar la final cu marele premiu: un voucher de 1.500 lei. Înscrie-te la concurs pe https://roataretetelor.a1.ro/.