Turneul Campioanelor: Simona Halep joacă luni primul meci, cu Bianca Andreescu

Cele două sportive nu au mai fost adversare.

În celălalt meci din gruoă se întâlnesc, tot luni, sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 2 WTA, şi ucraineanca Elina Svitolina, locul 8 WTA, deţinătoarea trofeului.

Potrivit WTA Insider, duminică se vor disputa meciuri în cealaltă grupă a competiţiei, Grupa Roşie: Naomi Osaka (Japonia, locul 3 WTA) - Petra Kvitova (Cehia, locul 6 WTA), Ashleigh Barty (Australia, locul I WTA) - japoneza şi elveţianca Belinda Bencic (Elveţia, locul 7 WTA).

