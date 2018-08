US Open 2018! Simona Halep vs. Serena Williams, posibila ”optime” - derby-ul favoritelor la casele de pariuri!

Simona Halep vs. Serena Williams, derby-ul favoritelor US Open la casele de pariuri! Luni, 27 august, va debuta ultimul Grand Slam al anului 2018: US Open. Pentru România, toate speranțele se îndreaptă către cea mai mare jucătoare din istoria acestei țări, Simona Halep, liderul WTA la zi.