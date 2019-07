Wimbledon 2019: Simona Halep, urcare spectaculoasă în clasamentul WTA

Simona Halep a învins-o pe Elina Svitolina în două seturi, scor 6-1 6-3, și s-a calificat în finala Wimbledon pentru prima data în carieră! Simona Halep, care se afla pe locul 7 în clasamentul WTA înaintea celui de-al treilea Grand Șlam al anului, va urca spectaculos odată cu calificarea în finala Wimbledon!

La Turneul Campioanelor participă primele 8 tenismene că punctaj obținut în anul în curs. 27 octombrie-3 noiembrie e perioada în care va avea loc Turneul Campioanelor, care anul acesta se va mută în China, la Shenzhen, după 5 ani petrecuți în Singapore.

În cazul unui triumf la Wimbledon 2019, Simona Halepva ajunge la 4.427 de puncte strânse în acest sezon și va urca pe poziția a două.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8.

Simona Halep va juca a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.

Serena Williams visează acum la al 24-lea titlu de Grand Slam din carieră.

“Am jucat multe meciuri cu Serena, majoritatea foarte strânse. Am învăţat din ele că am o şansă. Acum, împotriva ei, voi crede în şansa mea de a câştiga. Bineînţeles, respect enorm tot ce a realizat ea, dar acum mă simt mai puternică mental în faţa ei. Vom vedea ce va fi, este o mare provocare pentru mine”, a spus Halep

Simona Halep susține că nici nu a visat la finala Wimbledon, însă este optimistă cu privire la meciul de sâmbătă cu Serena Williams.

"Sinceră să fiu, nu am visat să fiu în finală, dar am visat să joc fiecare meci şi mi-am dorit să se întâmple asta. Mi-am dorit să joc mai bine de la zi la zi, ceea ce s-a şi întâmplat. Să fiu în finală la Wimbledon e un lucru extraordinar. Indiferent de ceea ce se va întâmpla sâmbătă, eu nu o să-mi arunc rachetele in Tamisa, o să mă arunc eu pe mine in Tamisa", a mai spus Simona Halep