Şumudică, noi declarații după ce a ajuns de urgență la spital: ”Am avut trei zile de coşmar, nu m-am ridicat din pat!”

“A crescut ca bulgărele de zăpadă. Am fost la un spital în Turcia înainte de jocul din ultima etapă, mi-a fost desoperită o bronşită acută. Au vrut să mă oprească acolo, n-am rezistat, am vrut să merg la joc. Am semnat, am plecat, şi m-am dus la jocul respectiv. După, aveam bilete de avion să merg în România. Mi-a crescut temperatura, am ajuns la 39 temperatură şi uşor-uşor s-a agravat. Trei zile de coşmar. Practic nu m-am ridicat din pat”, a explicat Şumudică.

El a menţionat că astăzi a fost la medic, iar acesta i-a prescris încă 3-4 zile de antibiotic intravenous şi repaus total. “După care vom face un nou control şi vom vedea ce va fi”, a mai spus tehnicianul.

