Ţucudean a revenit la antrenamentele echipei CFR Cluj: Îmi doresc în 2020 să fiu sănătos

"Am avut o vacanţă mult mai mare şi mai lungă decât colegii meci. Sper să fie bine acum, aştept cantonamentul. Revederea cu colegii a fost plăcută, ei au stat şi au muncit mult mai mult decât mine, au realizat ceva important sezonul acesta şi suntem foarte bine pe toate planurile. Trebuie să o iau treptat, să fac pregătirea clasică pentru că am stat destul de mult şi sper să fiu bine, asta este cel mai important. A fost intens la ultimul meci (n.r. - din Liga Europa), aşa a fost şi când am luat primul titlu aici, la ultimul meci, la al doilea a fost cu un meci înainte, mă bucur că s-au calificat băieţii, că sunt pe primul loc în campionat şi că au şanse mari să-l câştige. Aveau nevoie de pauza asta pentru că au fost meciuri foarte multe şi încărcătură foarte mare şi acum o luăm de la capăt. Îmi doresc în 2020 să am sănătate, să fiu bine fizic, apoi pentru echipă, ne ştim obiectivele, trebuie să le îndeplinim. Avem un adversar şi mai puternic - FC Sevilla - nu am avut noroc la nicio tragere la sorţi, dar când ajungi în situaţia asta şi-n faza aceasta a competiţiei sunt numai echipe bune. Avem şansa noastră, nu se ştie niciodată. Le transmit fanilor să vină alături de noi, avem nevoie de ei. Cu siguranţă, stadionul va fi plin la meciul cu Sevilla, dar avem nevoie de ei şi la celelalte meciuri pentru că sunt importante. Prin îndeplinirea obiectivului, câştigarea campiuoantului, vom juca în Champions League şi îi aşteptăm alături de noi", a declarat Ţucudean, pentru site-ul oficial al clubului ardelean.

În vârstă de 28 de ani, Ţucudean, care a suferit de probleme cardiace, a jucat nouă partide în acest sezon, 304 minute în total. El nu a mai evoluat de la finalul lunii august 2019.

Sursa : news.ro