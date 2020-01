Ultimele imagini cu elicopterul în care se afla Kobe Bryant, surprinse cu 15 minute înainte de tragedie. Abia acum s-a aflat ce pact făcuse cu soția lui

”Mi-am scos imediat telefonul şi am sunat la 911. Am fost întrebat: "Care este urgenţa dumneavoastră?" Am spus: "Îmi pare rău să vă anunţ, dar cred că un elicopter tocmai s-a prăbuşit."”, a declarat un martor.

Câți bani avea Kobe Bryant! Legendarul baschetbalist a lăsat în urmă o avere fabuloasă!

De 48 de ore, Statele Unite sunt în doliu. Arena Staples Center, locul unde Kobe a scris istorie a devenit loc de pelerinaj.

Lakers, echipa alături de care starul NBA câştigat cinci campionate a amânat un meci programat astăzi.

Au curs lacrimi şi pe terenul de la Australian Open. Novak Dkjokovic i-a adus un omagiu emoţionant.