ȘOCANT! Un fotbalist italian a căzut 50 de metri cu mașina de pe podul din Genova. Ce miracol s-a întâmplat apoi

Un dezastru fără margini a lovit Italia în această săptămână. Cel puţin 35 de oameni, printre care un român, au murit la Genova, alţi 13 sunt răniţi în stare gravă şi 10 încă sunt de negăsit după prăbuşirea unui imens pod rutier. Toţi au căzut în gol peste 50 de metri, când puntea şi un pilon s-au rupt în bucăţi.

Printre cei care au căzut de pe Podul Morandi din Genova îl regăsim și pe Davide Capello, un fost portar la Cagliari. Acesta se afla pe podul blestemat în momentul în care o parte din construcție s-a prăbușit.

În vârstă de 33 de ani, fostul jucător din Serie A a trăit un adevărat miracol. Deși a căzut cu mașina de la peste 50 de metri, Davide Capello a scăpat nevătămat și povestește minunea.

Milagro en Génova: El futbolista Davide Capello cayó desde los 90 metros de altura del puente Morandi y resulto ileso https://t.co/BlgBdZD6Zw pic.twitter.com/4PPGAbShnu — exclusiva digital (@exclusivadg) August 15, 2018

”Am căzut în gol cu mașina. Nici acum nu știu ce m-a salvat. Prima dată am auzit un zgomot, apoi totul a căzut. Mașina mea a căzut 50 de metri, dar s-a blocat între coloane și piatră. E incredibil, nu am nici macar o zgârietura. Mergeam des pe pod, e unul dintre cele mai aglomerate din țară. Am văzut strada spărgându-se în fața mea. A fost un șoc imens. Nu stiu cum a putut masina mea sa nu fie zdrobită.

Eram perfect lucid după prăbușire și imediat am sunat la pompieri, apoi la familie pentru a-i asigura că sunt bine. Am trăit un adevărat miracol.” a spus fostul fotbalist pentru cei de la Repubblica.

Un alt fotbalist, de la Genoa, Domenico Criscito, a traversat Podul Morandi cu câteva minute înainte de prăbușire.