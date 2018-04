UNA PE ZI! Taylor e Mega după victoria lui Juventus cu Inter! Cea mai sexy fană a ”Bătrânei Doamne” a incendiat internetul

Uno dei miei momenti preferiti 🛁 Con questo scrub corpo di @mantracosmetics preparo la mia pelle all’estate! Elimino cellule morte e tossine, per un effetto rigenerante e una pelle liscia come seta. Lo adoro! 💕www.mantracosmetics.com 🔝 #mantracosmetics #mantralovers #ad

A post shared by ♛ Taylor Mega ♛ (@taylor_mega) on Apr 12, 2018 at 4:15am PDT