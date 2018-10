Şi-a luat adio de la Schumacher: "E un capitol incheiat!". Fostul său manager a făcut anunţul trist!

Michael Schumacher va împlini în luna decembrie cinci ani de când a suferit accidentul de la ski, în urma căruia a rămas paralizat. Fostul său manager, Willi Weber a vorbit despre situaţia în care se află marele pilot şi a declarat că nu mai crede în revenirea acestuia.

"Dupa o lunga perioada de tristete, am reusit sa ii pun capat. Am inchis acest capitol. Am avut cea mai buna perioada impreuna. Am stat alaturi 20 de ani, la bine si la greu.", a spus Webber, potrivit Daily Express.

În vârstă de 76 de ani, Willi Weber a făcut lumină și în cazul speculațiilor potrivit cărora, Schumacher ar fi fost mutat de familie în Mallorca, declarând ca ”Michael nu ar fi vrut niciodată să locuiască acolo”.

În decembrie se împlinesc 5 de ani de la teribilul accident de ski care l-a trimis pe Michael Schumacher în comă. Acesta și-a revenit după șase luni, însă se afla în stare vegetativă la casa sa din Elveția, de lânga lacul Geneva. În decembrie 2013, Schumacher a suferit o traumă serioasă la cap în timp ce schia în stațiunea Meribel, din alpii francezi. El a fost transportat pe cale aeriană la spital, operat și indus în stare comă artificială. După ce s-a aflat în comă din 29 decembrie 2013 până pe 16 iunie 2014, el a părăsit spitalul din Grenoble pentru a se reabilita în continuare la Spitalul Universității (CHUV) din Lausanne, Elveția.[2]

În 2006, în urma unui sondaj efectuat de FIA, Michael Schumacher a fost votat de către fanii Formulei 1 drept cel mai popular pilot care a evoluat vreodată în acest sport.