Victor Piţurcă: Voi veni la echipă la 1 septembrie şi îmi doresc ca actualul antrenor să rămână alături de mine. Obiectivul meu, câştigarea campionatului

Victor Piţurcă a declarat, joi, după ce fost anunţat ca manager al Universităţii Craiova, că nu dorea să revină în fotbalul românesc în acest moment, dar atunci când a primit oferta grupării oltene nu a ezitat. El a precizat că are ca obiectiv câştigarea titlului.

“Sincer nu doream să revin în fotbalul românesc în acest moment. Poate peste câţiva ani. Îmi doream să rămân în ţările din Golf, însă a fost acel proces cu fostul meu club care a durat foarte mult. Am preferat să stau o perioadă şi timpul a trecut. Am avut oferte, atât din ţară cât şi din străinătate, însă nu pe placul meu. Acum când a venit oferta din partea Universităţii Craiova am acceptat imediat deoarece mereu ambiţia mea a fost de a face performanţă cu Universitatea Craiova. Am acceptat să revin în fotbalul românesc doar pentru că a fost vorba de Universitatea Craiova. Pentru mine obiectivul este unul singur: câştigarea campionatului şi accederea în grupele Ligii Campionilor. Vom vedea cum vor evolua lucrurile în următoarea perioadă pentru că, împreună cu conducerea clubului, am admis faptul că mai avem nevoie de 4-5 jucători valoroşi, dar obiectivul meu acesta este: câştigarea campionatului pentru că suporterii Universităţii asta aşteaptă de la echipă şi implicit de la mine”, a spus Piţurcă, potrivit site-ului oficial al clubului oltean.

Victor Piţurcă a subliniat că îşi doreşte câştigarea titlului încă din acest sezon. “Va fi mai greu, însă eu cred că sunt şanse”.

Piţurcă a menţionat că la Universitatea Craiova se va ocupa de tot ce înseamnă echipa de fotbal. “Am discutat cu acţionarii echipei, oameni foarte deschişi care îşi doresc, la fel de mult ca mine, ca lucrurile să mergă bine la echipă şi să câştigăm campionatul. Din acest motiv au şi apelat la serviciile mele. Deocamdată nu vă pot spune care va fi staff-ul meu tehnic. Îl veţi afla pe data de 1 septembrie, atunci când eu voi veni la echipă. În orice caz, îmi doresc ca actualul antrenor, Corneliu Papură, să rămână alături de mine la echipă şi sper că va accepta lucrul acesta”.

“Îmi pare bine că vin la Craiova şi că voi fi din nou împreună cu ei şi sper ca ÎMPREUNĂ să reuşim ceea ce ne dorim cu toţii în Oltenia. Echipa are nevoie de suporteri şi îmi doresc ca aceştia să vină mâine la partida cu Astra în număr foarte mare. Sunt trei puncte importante pentru noi şi le putem obţine doar cu suporterii alături”, a mai spus Piţurcă.

