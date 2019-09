Vlad Chiricheş: Ei au controlat jocul, dar cred că meritam mai mult

Căpitanul echipei naţionale, Vlad Chiricheş, a declarat, joi, că naţionala României a avut o atitudine bună la meciul cu Spania, din preliminariile Euro-2020, subliniind că la golul doi al spaniolilor a fost neatenţie din partea jucătorilor români.

"În prima repriză au avut controlul jocului, apoi am reuşit să echilibrăm puţin jocul. Păcat că nu am egalat, a fost o atitudine bună. Ştiam că sunt o echipă puternică, cu un control bun al mingii, cu posesie foarte bună. Am încercat să plecăm foarte bine pe contraatac şi să jucăm jocul nostru aşa. Nu ne-a fost frică de ei, cred că după pauză am venit mai hotărâţi şi mai dornici. Cred că la golul doi al lor a fost o mică neatenţie din partea noastră. Ei au controlat jocul, dar cred că meritam mai mult", a declarat Chiricheş la Pro TV.

Chiricheş a vorbit şi despre atitudinea fanilor, care nu au respectat momentul de reculegere şi care au aruncat fumigene în teren. "La un moment de reculegere de obicei se păstrează linişte, nu ştiu care a fost ideea fanilor, îmi pare rău că au intrat acei suporteri pe teren şi riscăm să jucăm fără ei. Trebuie să înţeleagă că avem nevoie de ei şi nu vrem să jucăm cu porţile închise".

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-0), de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania

Sursa : news.ro