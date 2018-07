Wimbledon 2018! Mihaela Buzărnescu, de excepție și la Grand Slam-ul de la Londra: victorie fulger și adversar uriaș în turul III

Mihaela Buzărnescu (28 WTA) - Katie Swan (204 WTA) nu a avut istoric. Românca a câștigat primul set în doar 31 de minute, scor 6-0, iar în al doilea a avut de furcă doar în primul game, pierdut pe propriul serviciu. Apoi și-a făcut jocul și nu a mai scăpat victoria.

Mihaela Buzarnescu remains the most incredible tennis story of 2018.



She's into the #Wimbledon R3 and should prove tough for either Pliskova or Azarenka.