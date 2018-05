Sylvia, mărturisiri surprinzătoare la „Stăpânii Vedetelor”! „Este foarte posesiv cu mine”

Cunoscuta cântăreață Sylvia Sîrbu povestește, în cadrul emisiunii „Stăpânii Vedetelor”, difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars, despre cum a ajuns să îndrăgească animalele de companie, după ani de zile în care a avut grijă de cățeii iubiților ei.

Andra Trandaș merge de această dată în casa Sylviei, pentru a afla mai multe despre povestea cățelușului Skipy și despre relația dintre ea și micuțul patruped.

“Pe 2 ianuarie am început să dau telefoane. Nu am găsit în București, erau doar din ăștia, din afara Bucureștiului, care îmi spuneau să trimit eu banii și trimit ei cațelul prin curier. Nu am fost de acord pentru ca voiam să îl văd. Când m-am dus să cumpăr lucruri pentru cățel, că am zis să fiu pregătită înainte să-l am, am intrat cu doamnele de la Pet Shop în vorbă și mi-au zis să mă duc la un anume mall. Acolo e un țarc unde stau mai mulți căței. El era singurul atunci și era foarte timorat când l-am luat în brațe,” povestește Sylvia.

Artista spune că acesta este primul ei animăluț: “Este primul cățel pe care îl am și care este al meu. Până acum am trăit cu caței în casă, dar nu erau ai mei, erau ai iubiților mei. Nu înțelegeam dragostea asta profundă pentru un animăluț, adică îi îndrăgeam, îmi plac foarte mult animalele. Însă până nu simți că e al tău, nu reușești să înțelegi foarte bine relația asta care se creează între un om si un cățel. El este foarte posesiv cu mine, în sensul că latră pe toată lumea.”

Mai multe despre cum și-a descoperit dragostea pentru animale, dar și diferite trucuri de înfrumusețare pentru cățeluși, telespectatorii vor afla, sâmbătă, de la ora 13.00, în cadrul emisiunii “Stăpânii vedetelor” de la Antena Stars.