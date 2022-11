Târgul de Crăciun din sectorul 6 se deschide astăzi. Care sunt prețurile și programul activităților din acest weekend

În acest an, organizatorii Untold și Neversea și-au unit forțele și au pus bazele unui târg de Crăciun inedit în Capitală. Astăzi, 25 decembrie, târgul își deschide porțile și îi așteaptă pe oameni în număr cât mai mare, deoarece organizatorii promit activități destinate pentru toată lumea.

Târgul de Crăciun din sectorul 6, organizat de către Untold, se deschide începând cu ora 18:00

Târgul de Crăciun din Sectorul 6, organizat de către Untold, își deschide porțile, vineri, în Parcul Drumul Taberei. Târgul „West Side Christmas Market” este unul dintre cele mai așteptate evenimente de sărbători, iar, de astăzi, avem ocazia să îi călcăm pragul.

Gașca Zurli este cea care va da tonul distracției la ora 18:00, iar organizatorii au pregătit și un foc de artificii, potrivit Spynews. Tot vineri seara, se vor aprinde luminițele de Crăciun, care au fost montate în tot parcul, dar și cea mai mare perdea luminoasă din România.

Perdeaua de lumini are peste 100 de metri și va fi ridicată la mai mult de 50 de metri înălțime, pe podul suspendat care traversează Parcul Drumul Taberei, potrivit site-ului b365.ro. Pentru creeare ei, au intervenit și membrii unei companii internaționale, care creează astfel de decorațiuni și pentru celebrul centru din New York, Rockfeller Center New York, potrivit sursei menționate anterior.

„Un târg de Crăciun pentru bucuria familiilor și a celor mici. Îmi doresc ca West Side Christmas Market să devină o tradiție pentru mulți ani de acum înainte. Vă aștept pe toți să dăm împreună startul aventurii de Crăciun”, a transmis primarul Ciprian Ciucu, citat de aceeași sursă.

Care e programul activităților din acest weekend și ce prețuri întâmpinăm la Târgul de Crăciun din Sector 6, organizat de către Untold

Târgul de Crăciun este amenajat în cuva lacului secat din Parcul Drumul Taberei și va fi deschis în fiecare zi, în intervalul orar 12:00-23:00. Intrarea va fi liberă. Doar astăzi, programul va începe de la ora 18:00.

În Parcul Drumul Taberei, organizatorii au amenajat o roată cu o înălțime de 33 de metri, un patinoar de 660 metri pătrați, alături de un carusel cu personaje, dedicat celor mici. În plus, vizitatorii vor putea să facă și o serie de cumpărături în cele 60 de căsuțe amenajate, care îi așteaptă pe oameni cu specialități culinare tradiționale, dulciuri și suveniruri făcute acasă.

Accesul la patinoar se va putea face, în oricare dintre zile, începând cu ora 10:00.

„O oră de dat pe gheață va costa 20 de lei și 25 de lei cu roata panoramică. Vinul fiert, garnisit cu felie de portocală deshidratată și steluță de anason, se va vinde cu 10 lei, țuica fiartă, 10 lei, apa plată/minerală, 8 lei, un suc,10 lei, ceai cald infuzie, ciocolată caldă, bere 10 lei”, potrivit aceleași surse menționate mai sus.

Sâmbătă, de la ora 19:00, pe scenă va urca Grupul Minisong, iar de la ora 20:00, va urca pe scenă cântăreața Iulia Dumitrache.

Duminică, de la ora 19:00, la Târgul de Crăciun din sectorul 6 vor ajunge colindătorii de la Corul Evia.

