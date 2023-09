Un bilet în sticlă a fost găsit printre ruinele une școli din Bistrița Năsăud. Ce mesaj ascundea: „Pentru cei ce vor urma"

Un mesaj vechi de mai bine de 84 de ani a fost descoperit într-o sticlă, printre ruinele zidurilor unei scoli din Bistrita-Năsăud. În biletul găsit de un localnic si datat 9 mai 1939 se vorbeste despre ctitorii institutiei de învatamânt, dar si despre vremurile tulburi ale începuturilor celui De-al Doilea Razboi Mondial.

Povestea mesajului din sticlă a fost scoasă la lumină de către jurnalistul Radu Sîrbu, de la Mesager24. Documentul scris pentru viitor a fost găsit vineri, 1 septembrie 2023, de un localnic din Lusca, astăzi un cartier al orasului Năsăud. Era băgat într-o sticla rătăcită printre zidurile dărăpănate ale fostei scoli din comună, scrie sursa mai sus citată.

În mesajul semnat de trei oameni ai vremii şi datat 9 mai 1939 se vorbeste despre eforturile de a ridica scoala, despre granitele României, dar si despre framântarile oamenilor cu doar 4 luni înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

Tot aici se precizează că în 1939, în Lușca existau 120 de gospodării și 600 de locuitori. „Capsula timpului” va fi donată Muzeului Grăniceresc Năsăudean.

Citește și: O femeie a găsit un bilețel într-o sticlă, care a plutit pe ocean timp de 10 ani. Ce scria pe hârtie

Mesajul din 1939, descoperit 84 de ani mai târziu

”Pentru cetitori

S-au făcut aceste litere pentru cetitori, cu ocazia edificării Școalei primare din comuna Lușca, jud. Năsăud, în anul 1939, luna Mai.

Școala s-a făcut sub conducerea domnului învățător Pop Anton, de 28 de ani, născut în comuna Romuli, jud. Năsăud, și domiciliat ca învățătoriu în comuna Lușca.

În acest an a funcționat ca preot onor. Ioan Vălean, ca primar Ioan Pop, care și-au dat tot concursul pentru edificarea școalei.

Primăvara acestui an a fost săcetoasă și tulbure din cauza frământărilor externe ocupând Germania, sub conducerea lui Hitler, Ceho-Slovacia și vrând să ocupe și parte din Polonia.

România este cuprinsă în prezent între hotarele de la Nistru pân” la Tisa și din Hotin până la Marea Neagră sub domnia regelui Carol al II-lea și prim-ministru Armand Călinescu.

Transmitem acelora care vor ruina aceste ziduri ca să le facă mai mari urările noastre de bine și să păstreze numele nostru care, cu muncă grea, a ridicat aceste ziduri într-o comună cu 120 de fumuri și 600 de suflete.

Pentru cei ce vor urma, Lușca la 9 mai 1939."

Citește și: O femeie a găsit o sticlă veche într-un lac și când a deschis-o a găsit un bilet în interior. Peste ce mesaj neașteptat a dat