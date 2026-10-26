ANM a actualizat prognoza meteo. Schimbări bruște de temperatură în România, cu ploi și ninsori. Ce urmează în zilele viitoare

ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2026. Unde va ploua, când sunt așteptate ninsori și cum vor evolua temperaturile.

Meteorologii ANM anunță schimbări importante ale vremii în România. Temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, iar ploile vor cuprinde mai multe regiuni. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsori, în timp ce în unele zone vântul va sufla cu putere.

ANM anunță schimbări de temperatură, ploi și ninsori în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru următoarele zile. Vremea va avea schimbări semnificative, cu temperaturi în scădere în prima parte a intervalului, urmate de o încălzire treptată în anumite regiuni.

Potrivit prognozei, marți, 27 octombrie, vremea va fi rece și predominant închisă în sudul, estul și centrul țării. Va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, Oltenia și Transilvania.

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Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, unde se pot acumula între 20 și 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate lapoviță și ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 3-5 centimetri.

Vântul va avea intensificări, în special în estul Munteniei, unde rafalele pot atinge 70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade Celsius.

Temperaturile cresc de miercuri, dar ploile nu dispar

Începând de miercuri, 28 octombrie, vremea se va încălzi treptat în mai multe regiuni, însă ploile vor continua, în special în sudul și estul țării.

Maximele vor ajunge la 19 grade Celsius, iar în zilele de 29 și 30 octombrie temperaturile se vor menține, în general, între 11 și 19 grade.

La munte vor continua să apară precipitații mixte, iar în unele regiuni se va forma ceață, mai ales dimineața și noaptea.

Spre finalul săptămânii, temperaturile vor scădea din nou. Pe 31 octombrie, maximele vor fi, în general, între 11 și 14 grade, iar pe 1 noiembrie vor coborî local până la 9 grade Celsius.

Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în sudul, centrul și nordul României.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, marți, 27 octombrie, sunt prognozate ploi și o temperatură maximă de numai 11-12 grade Celsius.

De miercuri, vremea se va încălzi ușor, iar joi, 29 octombrie, temperaturile pot ajunge la 16-17 grade.

La finalul săptămânii, valorile termice vor scădea din nou. Duminică, 1 noiembrie, maxima va fi de aproximativ 13 grade, iar ploile vor rămâne posibile.

Potrivit estimărilor ANM, în perioada 3-6 noiembrie, temperaturile vor continua să oscileze de la o zi la alta, însă se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru începutul lunii noiembrie.

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