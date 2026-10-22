Vremea se schimbă în weekendul 23-25 octombrie 2026. Unde vin ploile și în ce zone ar putea ninge

Prognoza meteo pentru weekendul 23-25 octombrie 2026. ANM anunță răcire, ploi și posibile ninsori la munte. Află cum va fi vremea în România.

Vremea se schimbă în România în weekendul 23-25 octombrie 2026. După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, meteorologii anunță o răcire, ploi în mai multe regiuni și chiar lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 15-20 de grade Celsius, însă condițiile meteo vor fi diferite de la o zonă la alta. Iată unde sunt așteptate precipitații și cum va fi vremea până duminică.

Cum va fi vremea vineri, 23 octombrie

Temperaturile încep să scadă, în special în estul țării, însă se vor înregistra valori normale pentru luna octombrie în aproape toată țara. Se vor înregistra între 15 și 20 de grade Celsius, iar minimele sunt cuprinse între 4 și 12 grade Celsius.

În depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra -2 grade. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări în estul țării. În București, se vor înregistra cel mult 14 grade, potrivit observatornews.ro.

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Temperaturi de cel mult 20 de grade Celsius sâmbătă

Sâmbătă, maximele vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade Celsius, iar în București se vor înregistra 19 grade Celsius. Minimele se vor situa între 3 și 11 grade Celsius și este posibil să apară ploi în sud-vestul țării și la munte.

La altitudini mari, pot să apară lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat în țară, cu intensificări la munte, conform observatornews.ro.

Duminică vor fi diferențe de temperaturi între regiuni

Temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru finalul lunii octombrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 20 de grade Celsius, iar minimele între 3 și 11 grade Celsius. Vor fi diferențe de temperatură între regiuni.

Este posibil să apară ploi pe arii restrânse. În schimb, în Oltenia, probabilitatea de precipitații este mai ridicată în weekend, acolo unde s-ar putea acumula cantități mai importante de apă. În București se vor înregistra cel mult 17 grade Celsius, potrivit www.agerpres.ro.

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