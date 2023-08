Avertizare ANM! Un val de căldură afectează toată țara. Ce județe vor intra sub cod portocaliu de caniculă

Ne așteaptă momente caniculare. Meteorologii a emis o atenționare de val de căldură, caniculă și disconfort termic ridicat pentru toată țara în ziua de vineri, 4 august 2023. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius.

Meteorologii au anunțat cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat, val de căldură pentru data de 3 august: „Joi, valul de căldură se va extinde în vestul, sudul și sud-estul țării, unde va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade, iar cele minime între 18 și 25 de grade. Alba, Brăila, Dâmbovița, Hunedoara, Tulcea, Argeș, Buzău, Dolj, Ialomița, Timiș, Arad, Călărași, Gorj, Mehedinți, Telorman, București, Caraș-Severin, Galați, Olt, Vâlcea, Bihor, Constanța, Giurgiu, Prahova, Vrancea sunt județele vizate astăzi de cod galben de caniculă, potrivit meteoromania.ro.

Val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat. Ce județe vor fi sub cod portocaliu

Mâine toată țara intră sub avertizare de caniculă. Cele mai afectate județe de valul de căldură vor fi: Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Gorj, Călărați, Ilfov și municipiul București, acestea fiind sub cod portocaliu de caniculă pe 4 august. Celelalte județe sunt sub cod galben de caniculă vineri.

„Vineri (04 august), valul de căldură se va extinde în toată țara și va fi caniculă în toate zonele de câmpie și de podiș. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor încadra între 17 și 20 de grade. Canicula se va intensifica în Crișana și Banat unde se vor înregistra temperaturi maxime de 37...39 de grade, precum și în jumătatea de sud a Olteniei și a Munteniei unde vor fi temperaturi maxime de 39...41 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor situa între 19 și 25 de grade”, au anunțat meteorologii.

Valul de căldură nu ne va părăsi nici sâmbătă, spun reprezentanții ANM: „Pe parcursul zilei de sâmbătă (05 august) disconfortul termic se va menține ridicat în toate zonele de câmpie și va mai fi caniculă local în regiunile sudice”.

Prognoza meteo vineri, 4 august 2023, în principalele orașe din țară

Iată care sunt temperaturile de vineri, 4 august 2023 în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 37 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 43%, Vânt: 13 km/h

Oradea: 36 grade Celsius, Precipitații: 70%, Umiditate: 45%, Vânt: 13 km/h

Baia Mare: 34 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 54%, Vânt: 11 km/h

Cluj Napoca: 33 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 53%, Vânt: 11 km/h

Sibiu: 33 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 60%, Vânt: 13 km/h

Alba Iulia: 35 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 53%, Vânt: 6 km/h

Craiova: 37 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 14 km/h

Târgu Jiu: 35 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 49%, Vânt: 10 km/h

Suceava: 35 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 14 km/h

Bacău: 34 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 48%, Vânt: 18 km/h

Botoșani: 36 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 43%, Vânt: 10 km/h

Miercurea Ciuc: 31 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 59%, Vânt: 13 km/h

Brașov: 33 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 56%, Vânt: 6 km/h

Ploiești: 37 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 18 km/h

Buzău: 37 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 45%, Vânt: 19 km/h

Târgoviște: 36 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 46%, Vânt: 14 km/h

București: 39 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 23 km/h

Iași: 35 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 46%, Vânt: 16 km/h

Galați: 34 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 51%, Vânt: 16 km/h

Brăila: 34 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 48%, Vânt: 16 km/h

Constanța: 27 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 76%, Vânt: 11 km/h

Tulcea: 32 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 59%, Vânt: 18 km/h

