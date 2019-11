Alertă de importanță maximă de la meteorologi! Ce se întâmplă cu vremea, în următoarele ore! Localitățile afectate

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Potrivit meteorologilor, este Cod galben de ceață, până la ora 10.00, în județele Dolj și Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Jiana, Pătulele, Cujmir, Breznița-Ocol, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Malovăț, Prunișor, Dârvari, Hinova, Burila Mare, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Vrata, Poroina Mare, Rogova, Corlățel. Aici este anunțată ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri.

Tot până la ora 10.00, este Cod galben în județul Teleorman, cu ceață ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, precum și în județul Olt; unde este anunțată ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metrri.