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Un val de aer polar ar putea aduce ninsori extinse în România, la mijlocul lunii noiembrie. Ce regiuni ar putea fi afectate

România ar putea avea parte de o schimbare importantă a vremii la mijlocul lunii noiembrie.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 08:37 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 08:42
Un val de aer polar ar putea aduce ninsori extinse în România, la mijlocul lunii noiembrie. Ce regiuni ar putea fi afectate | Shutterstock
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Cele mai recente simulări ale modelului european ECMWF indică posibilitatea unei pătrunderi de aer polar, care ar putea aduce precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zonele mai joase. Intervalul urmărit este 15-17 noiembrie, când temperaturile ar putea scădea considerabil, iar în unele zone sunt estimate minime de până la -12 grade Celsius.

Un val de aer polar ar putea aduce ninsori extinse în România, la mijlocul lunii noiembrie

Potrivit scenariului conturat de modelele meteorologice, o depresiune activă în apropierea României ar putea favoriza apariția precipitațiilor pe arii extinse. Odată cu pătrunderea masei de aer rece dinspre nord-est, ploile ar putea deveni treptat lapoviță și ninsoare, în special în Moldova, Transilvania și zonele montane.

Este însă important de precizat că vorbim despre o estimare pe termen lung, iar evoluția fenomenelor meteorologice se poate modifica în următoarele zile.

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Cum va fi vremea în România între 15 și 17 noiembrie. Unde ar putea ninge

Duminică, 15 noiembrie, precipitațiile ar putea cuprinde o mare parte din țară, pe fondul unei depresiuni care s-ar putea poziționa în sud-estul României. În regiunile nordice și estice, dar și în zonele montane, ploile ar putea fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare, pe măsură ce aerul rece înaintează spre țară.

Luni, 16 noiembrie, nucleul precipitațiilor sub formă de ninsoare s-ar putea concentra în Transilvania, Moldova și zona Carpaților. În aceste regiuni, ninsorile ar putea deveni temporar moderate, în timp ce în sudul țării ar urma să predomine ploile.

Scăderea temperaturilor ar putea fi resimțită mai ales în timpul nopții. Simulările indică valori negative în nordul, centrul și estul țării, cu minime cuprinse între -2 și -8 grade Celsius în Transilvania și Moldova. Aceste condiții ar putea favoriza depunerea unui strat de zăpadă în zonele în care precipitațiile vor fi sub formă solidă.

Marți, 17 noiembrie, masa de aer rece ar putea cuprinde atât regiunile extracarpatice, cât și pe cele intracarpatice. Temperaturile ar rămâne scăzute inclusiv în timpul zilei, iar în timpul nopții sunt estimate valori de -3 până la -12 grade Celsius în Transilvania, Moldova și zonele deluroase, precizează ANM.

Prognoza meteo pentru mijlocul lunii noiembrie, încă sub semnul incertitudinii

Chiar dacă scenariul prezentat de modelul european ECMWF indică o posibilă revenire a condițiilor de iarnă, prognoza trebuie interpretată cu prudență. Intervalul 15-17 noiembrie se află la mai mult de zece zile distanță, iar estimările meteorologice pe termen lung pot suferi modificări importante de la o actualizare la alta.

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Următoarele actualizări ale modelelor meteorologice vor arăta dacă pătrunderea aerului polar se va menține în prognoză și ce regiuni ar putea fi afectate.

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