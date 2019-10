Din această noapte, România va fi cuprinsă de ninsori. Temperaturi sub 0 grade și vânt, anunță ANM

Meteorologii anunţă răcirea accentuată a vremii în următoarele zile, dar şi precipitaţii sub formă de lapoviță și ninsori. În unele zone, temperaturile nocturne vor scădea sub zero grade încă din această noapte.