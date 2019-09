Meteo 13, 14, 15 septembrie 2019. Vremea se schimbă brusc în România

Vremea 13, 14, 15 septembrie în România. Temperaturile scad și vin ploile. Află prognnoza meteo pentru weekend.

Vremea vineri, 13 septembrie

Cerul va fi variabil, cu înnorări după orele amiezii la munte, iar seara și noaptea în regiunile nordice și nord-estice, unde însă doar cu totul izolat se vor semnala ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade in etul Transilvaniei, pe litoral, poate si in nordul Moldovei si 31 de grade in Lunca Dunarii, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în nordul litoralului. Cu totul izolat, dimineața și noaptea în depresiuni va fi ceață.

Vremea sâmbătă, 14 septembrie

În nordul și nord-estul țării, vremea se va răci, vor fi înnorări și pe suprafețe mici trecător va ploua slab. În restul teritoriului, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele specifice datei, iar cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a intervalului îndeosebi în sud. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 30 de grade, iar cele minime între 3 și 18 grade.

Vremea duminică, 15 septembrie

Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a intervalului la munte, în nord-estul și sudul teritoriului, însă probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, iar ziua pe arii restrânse în est. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 27 de grade, iar cele minime între 4 și 16 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei.

Citește și: