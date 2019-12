Meteo 22 decembrie 2019. ANM, prognoza pentru următoarele 24 de ore

În acest sfârșit de weekend își vor face apariția și precipitațiile, îndeosebi în zonele joase vor fi numai ploi, în timp ce la munte doar la altitudini de peste 1800-2000 de metri vor predomina lapovițele și ninsorile.

Meteo 22 decembrie 2019

Duminică plouă în vestul, centrul, nordul și sud-vestul țării. La altitudini de peste 1800 de metri va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă, mai ales în Carpații Meridiionali. Cantitățile de precipitații nu vor fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi extrem de ridicate pentru ultima decada a lunii decembrie si se vor situa in general intre 9 si 14 grade in Transilvania si Maramures, 11-16 grade in Banat, Crisana, nordul Olteniei si al Munteniei, 14-19 grade in sudul Olteniei si al Munteniei si in Dobrogea si 11-16 grade Celsius in Moldova.