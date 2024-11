Prognoza meteo 10 noiembrie 2024. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Duminică, 10 noiembrie 2024, cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul, estul și centrul țării. Descoperă ce anunță meteorologii și la ce temperaturi ar trebui să ne așteptăm.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru duminică, 10 noiembrie 2024. Conform prognozei meteo, cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul, estul și centrul țării.

Vremea în toată țara duminică, 10 noiembrie 2024

Duminică, pe 10 noiembrie 2024, în țară, valorile termice diurne se vor situa ușor sub mediile multianuale local în regiunile sudice și estice și apropiate de acestea în rest. Cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul, estul și centrul țării unde local vor fi precipitații. Acestea vor fi sub formă de ploaie, dar pe arii restrânse, trecător și sub formă de lapoviță și ninsoare, cu o probabilitate mai mare în zona subcarpatică a Munteniei și a Moldovei, precum și în estul Transilvaniei.

În Carpații Meridionali și Orientali, la început vor fi precipitații mixte apoi vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-estul teritoriului și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -2 și 8 grade.

Descoperă în rândurile de mai jos câte grade se vor înregistra în diferite orașe ale României.

Cum va fi vremea în București duminică, 10 noiembrie 2024. Care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Duminică, pe 10 noiembrie 2024, în București vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 4 grade.

Prognoza meteo duminică, 10 noiembrie 2024, în principalele orașe din țară

Iată care sunt temperaturile de duminică, 10 noiembrie 2024 în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 10 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 65%, Vânt: 10 km/h

Oradea: 10 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 69%, Vânt: 10 km/h

Baia Mare: 10 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 65%, Vânt: 5 km/h

Cluj Napoca: 8 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 65%, Vânt: 8 km/h

Sibiu: 7 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 72%, Vânt: 8 km/h

Alba Iulia: 8 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 68%, Vânt: 11 km/h

Craiova: 8 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 64%, Vânt: 5 km/h

Târgu Jiu: 9 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 66%, Vânt: 6 km/h

Suceava: 7 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 78%, Vânt: 10 km/h

Bacău: 7 grade Celsius, Precipitații: 35%, Umiditate: 83%, Vânt: 14 km/h

Botoșani: 8 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 77%, Vânt: 6 km/h

Miercurea Ciuc: 5 grade Celsius, Precipitații: 30%, Umiditate: 89%, Vânt: 13 km/h

Brașov: 4 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 80%, Vânt: 3 km/h

Ploiești: 11 grade Celsius, Precipitații: 30%, Umiditate: 64%, Vânt: 21 km/h

Buzău: 9 grade Celsius, Precipitații: 35%, Umiditate: 66%, Vânt: 13 km/h

Târgoviște: 9 grade Celsius, Precipitații: 35%, Umiditate: 70%, Vânt: 13 km/h

București: 9 grade Celsius, Precipitații: 40%, Umiditate: 80%, Vânt: 14 km/h

Iași: 11 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 75%, Vânt: 24 km/h

Galați: 11 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 80%, Vânt: 24 km/h

Brăila: 11 grade Celsius, Precipitații: 30%, Umiditate: 79%, Vânt: 26 km/h

Constanța: 11 grade Celsius, Precipitații: 5%, Umiditate: 85%, Vânt: 14 km/h

Tulcea: 11 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 83%, Vânt: 19 km/h