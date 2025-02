Gheorghe Hagi, dezvăluiri rare despre soția lui. Ce detalii a scos la iveală din căsnicia cu Marilena: „Ea e șefa”

Gheorghe Hagi a făcut confesiuni rare despre soția lui, Marinela. Deși este o persoană discretă, fostul fotbalist a scos la iveală detalii neștiute despre căsnicia de 30 de ani alături de femeia ce i-a dăruit doi copii: Kira și Ianis Hagi.

Gheorghe Hagi este o prezență discretă în showbiz-ul românesc. Chiar dacă este cunoscut la nivel internațional, fostul fotbalist preferă să își trăiască viața cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Până la vârsta de 60 de ani, acesta se mândrește cu o carieră de succes și o familie minunată. Puțin sunt cei care știu faptul că fostul fotbalist este un familist convins, încercând să petreacă mai mult timp alături de persoanele dragi lui.

Gheorghe Hagi și soția lui, Marilena, sunt căsătoriți de aproximativ 30 de ani. La un an de la nuntă, „Regele” și partenera lui au devenit pentru prima oară părinți, venind pe lume fiica lor: Kira Hagi.

În 1998, fostul fotbalist și soția lui au trăit încă o bucurie imensă. Cei doi au avut ocazia să își strângă în brațe fiul pentru prima oară. În prezent, Ianis Hagi a moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl său, fiind un fotbalist celebru peste hotare.

Deși nu este străin camerelor de filmat, Gheorghe Hagi nu a vorbit des despre familia lui, ci despre cariera de fotbalist. Odată cu împlinirea vârstei de la 60 de ani, acesta a decis să facă o serie de confesiuni rare despre cea mai importantă femeie din viața lui.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Marilena și Gheorghe Hagi au o căsnicie bazată pe multă iubire, încredere și comunicare.

Ce a spus Gheorghe Hagi despre relația cu soția lui, Marilena Hagi

În cadrul unui interviu, Gheorghe Hagi a făcut dezvăluiri neștiute despre relația cu soția lui. Fostul fotbalist a avut un răspuns sincer și direct la întrebarea jurnaliștilor: ce face soția lui atunci când el nu este acasă.

„Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu”, a spus Gheorghe Hagi cu zâmbetul pe buze și mândru, potrivit unica.ro, citând gsp.ro.

Cum a început povestea de iubire dintre Gheorghe Hagi și Marilena

Gheorghe Hagi și Marilena s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, iar prima întâlnire au avut la un restaurant de lux. La început, aceștia au preferat să își ascundă relația de ochii lumi.

La patru ani de la divorțul fostului fotbalist de Lena Celnicu, cei doi au decis să se căsătorească.

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machedonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a povestit Marilena, potrivit newsweek.ro, citat de unica.ro.