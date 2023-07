Prognoza meteo 24 iulie 2023. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Luni, 24 iulie 2023, vremea se menține caldă și disconfortul termic este ridicat. Descoperă ce anunță meteorologii și la ce temperaturi ar trebui să ne așteptăm.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY