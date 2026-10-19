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Cum va fi vremea în noiembrie 2026. Ce arată cele mai noi prognoze meteo despre temperaturile și ploile din România

Cum va fi vremea în noiembrie 2026 în România. Modelele climatice indică temperaturi peste media perioadei, dar și posibile schimbări în regimul precipitațiilor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 09:43 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 09:43
Cum va fi vremea în noiembrie 2026. Ce arată cele mai noi prognoze meteo despre temperaturile și ploile din România | Shutterstock
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Luna noiembrie 2026 ar putea aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, dar și schimbări importante în ceea ce privește precipitațiile. Cele mai recente estimări ale modelelor climatice internaționale indică o intensificare a circulației atmosferice dinspre Oceanul Atlantic, fenomen care ar putea influența vremea din Europa, inclusiv din România.

Cum va fi vremea în noiembrie 2026

După o lună octombrie caracterizată, în multe regiuni, de perioade cu precipitații reduse, specialiștii analizează posibilitatea unei schimbări a circulației atmosferice în ultima lună de toamnă. Potrivit unei analize publicate pe pagina de Facebook „Climatologie și Prognoze globale”, trei modele climatice importante au fost consultate pentru a estima evoluția vremii în noiembrie 2026.

Deși există diferențe în privința cantităților de precipitații, toate cele trei indică posibilitatea unor temperaturi medii peste valorile climatologice obișnuite.

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Cum va fi vremea în noiembrie 2026. Ce indică modelele climatice

Conform analizei publicate de „Climatologie și Prognoze globale”, luna noiembrie ar putea fi influențată de o circulație atlantică mai puternică. Pe măsură ce noaptea polară se extinde, aerul din regiunile nordice devine tot mai rece, iar diferențele de temperatură dintre masele de aer favorizează dezvoltarea unor cicloni puternici deasupra Oceanului Atlantic.

Aceștia pot transporta cantități importante de umezeală către Europa de Vest, determinând intensificări ale vântului și episoade cu precipitații abundente. Pentru România, efectele depind de poziționarea sistemelor atmosferice și de influența anticiclonilor din estul continentului. În mod obișnuit, o circulație ciclonică intensă în vestul Europei poate favoriza perioade mai uscate și mai calde în România.

Totuși, estimările actuale sugerează că noiembrie 2026 ar putea avea o evoluție diferită.

Ce arată modelul american despre ploile din noiembrie

Modelul climatic american CFS indică posibilitatea unei circulații atlantice puternice în noiembrie. Potrivit analizei citate, această configurație ar putea permite pătrunderea sistemelor atmosferice umede către estul Europei, în condițiile unei influențe mai reduse a anticiclonilor. În acest scenariu, cantitatea lunară de precipitații din România s-ar putea apropia de media climatologică, estimată în analiza respectivă la aproximativ 42 de litri pe metru pătrat.

Această valoare reprezintă un reper mediu pentru întreaga lună, nu o cantitate de precipitații prognozată uniform pentru toate regiunile țării. Modelul canadian prezintă însă un scenariu diferit. Acesta indică posibilitatea unui noiembrie cu precipitații sub valorile normale, fără o influență semnificativă a anticiclonilor asupra circulației atmosferice.

Diferențele dintre cele două estimări arată că evoluția precipitațiilor rămâne incertă.

Modelul european indică posibilitatea unor precipitații mai abundente

Un alt scenariu este oferit de modelul climatic european, care indică posibilitatea unei perioade cu precipitații peste valorile obișnuite.

Conform interpretării prezentate de „Climatologie și Prognoze globale”, estimările acestui model sugerează că nu doar noiembrie, ci și lunile decembrie 2026, ianuarie și februarie 2027 ar putea înregistra cantități de precipitații peste mediile climatologice.
Ce temperaturi sunt așteptate în România în noiembrie 2026

În privința temperaturilor, cele trei modele climatice analizate prezintă o tendință comună. Potrivit sursei citate, noiembrie 2026 ar putea fi o lună mai caldă decât media climatologică, chiar dacă sunt posibile și intervale cu răciri temporare.

Aceste episoade de vreme mai rece ar putea apărea în special în prima și în ultima săptămână a lunii.

Ce spune ANM despre vremea de la începutul lunii noiembrie

Estimările publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pe 16 octombrie 2026 oferă o perspectivă suplimentară asupra evoluției vremii.

Potrivit prognozei pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu valori ușor mai ridicate în anumite intervale. În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile sunt estimate în jurul mediilor climatologice, în timp ce precipitațiile ar putea depăși valorile obișnuite în jumătatea estică a țării, în special în nord-est.

Ulterior, meteorologii estimează o tendință de încălzire, cu temperaturi ușor peste cele specifice perioadei în unele regiuni.

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