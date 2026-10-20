ANM a emis un nou cod galben! Se anunță vânt puternic în două județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt puternic pentru două județe din România. Avertizarea intră în vigoare miercuri dimineață și va fi valabilă timp de 24 de ore. Meteorologii anunță rafale care vor atinge viteze de până la 70 km/h și care, izolat, pot depăși 80 km/h.

Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin și Timiș

Potrivit atenționării meteorologice, județele Caraș-Severin și Timiș vor fi afectate de intensificări ale vântului începând de miercuri, 21 octombrie, de la ora 08:00, până joi, 22 octombrie, la ora 08:00.

În intervalul menționat, vântul va sufla cu putere local și temporar, iar rafalele vor avea viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. În anumite zone, intensificările vor fi mai puternice, iar viteza vântului va depăși izolat 80 km/h, spun specialiștii.

Atenționarea vizează fenomene care se pot manifesta diferit de la o zonă la alta, motiv pentru care locuitorii celor două județe sunt sfătuiți să urmărească informările meteorologice oficiale și să fie atenți la evoluția condițiilor meteo.

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Vântul puternic poate crea dificultăți, în special în spațiile deschise și în zonele expuse rafalelor. De aceea, este recomandat ca oamenii să manifeste prudență pe durata avertizării și să acorde atenție obiectelor care ar putea fi deplasate sau doborâte de vânt.

Unde sunt așteptate ninsori în România

În timp ce în vestul țării sunt prognozate intensificări ale vântului, la munte sunt așteptate și precipitații predominant sub formă de ninsoare. Potrivit informațiilor meteorologice furnizate, fenomenele sunt prognozate în estul Carpaților Meridionali, precum și în masivele Bucegi și Făgăraș.

La altitudini de peste 2.000 de metri, temperaturile vor fi mai scăzute, favorizând depunerea unui strat de zăpadă. Acesta ar putea ajunge la grosimi cuprinse între 10 și 20 de centimetri.

Astfel, în zonele montane înalte, condițiile meteorologice vor deveni specifice sezonului rece, în timp ce în județele Caraș-Severin și Timiș atenția rămâne îndreptată asupra rafalelor puternice de vânt.

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