Prognoza meteo s-a schimbat. Când ajung ploile și răcirea în România și ce zone vor fi cele mai afectate

Prognoza meteo se schimbă din nou, după mai multe zile în care modelele au indicat scenarii diferite. Un episod de ploi și o răcire a vremii sunt așteptate să ajungă în România mai târziu decât se estima inițial, iar vestul și nordul țării ar urma să fie primele vizate.

Cele mai noi date indică ziua de duminică drept momentul în care precipitațiile și aerul mai rece ar urma să înceapă să își facă simțită prezența în România. Cele mai afectate zone ar urma să fie cele din vestul și nordul țării.

Aerul rece coboară spre Europa

Evoluția vremii este legată de modificările circulației atmosferice din zona nordică a continentului. Un rol important îl are vortexul polar, alături de sistemele de presiune care se dezvoltă în Atlantic și în zona Mediteranei.

O masă de aer rece începe să avanseze către sudul Europei, iar atunci când ajunge în apropierea Mării Mediterane poate favoriza formarea unei depresiuni atmosferice. Aceasta este, în cele din urmă, cea care poate aduce precipitațiile către sud-estul Europei, conform Climatologie si Prognoze globale.

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Situația a fost însă dificil de anticipat, deoarece aerul rece nu a reușit să înainteze rapid și compact către zona Balcanilor. O parte din masa rece rămâne în regiunea mediteraneană, în timp ce circulația atmosferică din nord continuă să se reorganizeze.

În această evoluție intervine și anticiclonul azoric. Extinderea acestuia a funcționat ca un obstacol în calea deplasării depresiunii mediteraneene către România, ceea ce a dus la amânarea schimbării vremii.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, situația ar urma însă să se modifice. Anticiclonul azoric se extinde din nou, iar depresiunea mediteraneană poate avansa către Balcani. Astfel, duminică devine ziua-cheie pentru schimbarea vremii în România.

Vestul și nordul țării, cele mai afectate de ploi

Cele mai recente rulări ale modelelor meteorologice au început să fie mai apropiate unele de altele în ceea ce privește evoluția precipitațiilor. Modelul european indică un episod de ploi care va viza în special jumătatea de vest și nordul României, cu precipitații care se pot extinde până duminică seara.

Un scenariu asemănător este indicat și de modelul american GFS. Traiectoria sistemului atmosferic este influențată de un anticiclon mobil din sudul Rusiei, care determină deplasarea depresiunii către nord-est și ocolește, în prima fază, partea de sud-est a țării.

Pe lângă ploi, schimbarea circulației atmosferice va aduce și o scădere a temperaturilor. Astfel, după zilele mai calde, România va intra treptat într-un interval cu vreme mai rece și mai umedă.

Pentru moment, prognozele sunt considerate mai stabile pentru zilele următoare, însă specialiștii avertizează că situația se poate modifica. Modelele meteorologice au avut nevoie de mai multe actualizări pentru a ajunge la un scenariu asemănător, iar incertitudinea este cu atât mai mare cu cât perioada prognozată este mai îndepărtată.

Pentru săptămâna următoare sunt deja semnalate și alte posibile episoade de precipitații, însă acestea nu pot fi evaluate cu suficientă precizie în acest moment, au mai transmis specialiștii.

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