Vremea pune probleme de la primele ore. ANM: Cod galben de vreme severă în cinci județe din România

Începând cu 29 octombrie, valul de aer rece se va intensifica pe teriotoriul României. Prognoza meteo anunță niunsori în zonele montane și în cele subcarpatice. Vremea va fi una destul de capricioasă, cu intensificări ale vântului și ceață pe arii extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între 8…10 grade în nordul Moldovei și 20…22 de grade local în Oltenia și sudul Banatului; minimele termice vor fi cuprinse în general între 0 și 10 grade. În orele dimineții, în sud și în sud-est pe arii restrânse va mai fi ceață.

Avertizare meteo - COD GALBEN

1. Județul Teleorman se află sub avertizare meteo de tip cod galben în intervalul 29-10-2019 ora 8:15 până la : 29-10-2019 ora 10:00. Aici este așteptată ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50.