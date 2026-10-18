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Cum va fi vremea de Crăciun 2026 în România. Ce arată primele prognoze despre ninsori și temperaturi

Cum va fi vremea de Crăciun 2026 în România. Ce arată prognozele pentru iarna 2026–2027 și ce șanse sunt să ningă pe 25 decembrie.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 17:23 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 17:23
Cum va fi vremea de Crăciun 2026 în România | Profimediaimages.ro
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Românii care speră la un Crăciun cu zăpadă mai au de așteptat până când meteorologii vor putea anunța cum va fi vremea pe 25 decembrie 2026.

Primele estimări pentru iarna 2026–2027 indică posibilitatea unor ninsori mai reduse decât în mod obișnuit în mare parte a Europei. Totuși, episoadele de ger și ninsoare nu sunt excluse. Iată ce se știe până acum despre vremea din perioada sărbătorilor.

Primele estimări meteorologice pentru iarna 2026–2027 arată că în mare parte a Europei ar putea ninge mai puțin decât în mod obișnuit. Tendința este observată și în sud-estul continentului, regiune din care face parte România. Datele au fost prezentate într-o analiză publicată în luna octombrie de Severe Weather Europe, pe baza mai multor modele meteorologice.

Cum ar putea fi vremea de Crăciun 2026 în România

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Potrivit estimărilor sezoniere analizate în octombrie, începutul iernii 2026–2027 ar putea aduce mai puține ninsori decât media obișnuită în numeroase regiuni europene.

Această tendință este observată în special în vestul, centrul și sudul Europei, dar și în zona Balcanilor.

România se află într-o regiune în care modelele indică posibilitatea unui sezon mai sărac în zăpadă. O perioadă cu aer rece poate aduce ninsoare chiar și într-o iarnă în care cantitatea totală de zăpadă este mai mică decât media multianuală, conform www.severe-weather.eu.

Ce arată cele mai recente estimări pentru iarna 2026–2027

Analiza publicată în octombrie a luat în considerare șase modele meteorologice.
Rezultatele indică o tendință generală de reducere a cantităților de ninsoare în mare parte a Europei, în comparație cu valorile climatologice obișnuite.

În anumite regiuni, estimările actualizate în octombrie sunt mai puțin favorabile ninsorilor decât cele publicate în septembrie. Diferențele sunt mai evidente în sudul Europei și în Peninsula Balcanică.

Ce legătură are fenomenul El Niño cu vremea din această iarnă

Unul dintre fenomenele urmărite de meteorologi este El Niño. Acesta apare atunci când apele de la suprafața unei regiuni din Oceanul Pacific ecuatorial devin mai calde decât în mod obișnuit.

El Niño poate influența circulația atmosferică și distribuția temperaturilor și precipitațiilor în diferite regiuni ale lumii. În Europa, evoluția vremii depinde și de alți factori atmosferici, astfel încât prezența fenomenului El Niño.

Cum ar putea influența vortexul polar vremea din decembrie

Un alt factor important pentru evoluția iernii este vortexul polar. Acesta reprezintă o circulație atmosferică de mari dimensiuni, asociată cu aerul rece din regiunile polare.

În anumite condiții, modificările vortexului polar pot favoriza pătrunderea unor mase de aer foarte rece către latitudini mai joase. Astfel de episoade pot afecta și Europa.

Dacă aerul rece ajunge deasupra unor regiuni în care există suficientă umezeală, pot apărea condiții favorabile ninsorilor. Totuși, o eventuală slăbire a vortexului polar nu înseamnă automat că România va avea parte de ger sau zăpadă de Crăciun.

Când vom ști dacă va ninge de Crăciun 2026

Prognozele meteorologice devin, în general, mai utile pentru stabilirea vremii dintr-o anumită zi pe măsură ce data respectivă se apropie. Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, ECMWF, explică faptul că estimările sezoniere indică probabilitatea unor temperaturi sau precipitații peste ori sub valorile obișnuite.

Pentru perioada Crăciunului, prognozele publicate în prima parte a lunii decembrie vor putea oferi indicii suplimentare. Până atunci, estimările pentru iarna 2026–2027 indică posibilitatea unor ninsori mai reduse în mare parte a Europei, dar nu exclud apariția unor episoade de iarnă severă.

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