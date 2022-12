Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 12 decembrie 2022. Andreea Tonciu nu a „gustat” farsa lui nea Marin. Unde i-a ascuns geanta

În ediția din 12 decembrie 2022 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, concurenții au muncit din greu. Dar, pentru că orice activitate merge mână-n mână și cu un pic de distracție și voie bună, nea Marin a zis că este timpul să mai anime puțin atmosfera din crama de la Cricova. Iată la ce s-a gândit gazda emisiunii. Gestul lui nea Marin a „scos-o din pepeni” pe Andreea Tonciu:

„Și mi-a pus-o pe jos, uite și tu geantă, uite ce mi-a făcut pe geantă, na belea. Ți-am zis că mi-a luat-o vulpoiul de nea Marin, trebuia să îmi facă și mie el ceva.”, a spus Andreea Tonciu.

Nea Marin i-a făcut o farsă Andreei Tonciu la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 12 decembrie 2022. Cum a reacționat vedeta când a văzut unde i-a fost ascunsă geanta

Andreea Tonciu „muncea de zor” la peretele din crama de la Cricova. Colegul de echipă, Cătălin Rizea, chiar o lăudase pe concurentă, fiind plăcut impresionat de munca depusă până atunci de către vedetă. Nea Marin a venit să ia pulsul activității, dar și geanta Andreei Tonciu:

„La un moment dat, a venit și nea Marin să ne verifice și ce crezi că-mi face mie nea Marin? Mi-a luat geanta, mă și mi-a ascuns-o, că eu, sora ta, umblă cu geanta toată ziua după ea, ca o adevărată doamnă ce sunt și mi-a pus geanta sus pe acel zid și nu mai era geanta, cu pașaport în ea, cu toți banii, cu portofelul.”, a povestit Andreea Tonciu.

„Andreea, e cu geanta tot timpul după ea. Ea era concentrată să dea cu varul și i-am luat geanta și i-am dus-o la vreo 20-30 de metri, într-o altă boxă și am plecat.”, a recunoscut nea Marin.

Andreea Tonciu s-a speriat când a văzut că i-a dispărut geanta și a început să se agite. Colegul de echipă s-a prins de farsa făcută de către gazda emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg și nu a scos niciun cuvânt:

„Unde mi-e geanta? Lăsați vrăjeala, unde îmi e geanta? Cineva mi-a luat-o!”, a spus Andreea Tonciu./„Na și caută geanta, unde era geanta? 100% mi-a luat-o el, mi-a ascuns-o tocmai la mama naibii.”

„Am tăcut din gură să îi las loc lui nea Marin să își desfășoare farsa. S-a linșitit, s-a luminat la față, dar, în același timp, îți dai seama că i-a pierit cheful de muncă”, a spus Cătălin Rizea.

Pe tot parcursul activității, Andreea Tonciu a rămas cu geanta prinsă de braț, ca să fie sigură că nu o mai pierde. Însă, cheful de muncă nu mai era același.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.