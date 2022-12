Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 12 decembrie 2022. Capet l-a enervat pe Cătălin Rizea. Cei doi și-au spus replici dure

În ediția din 12 decembrie 2022 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, probele curg pe bandă rulantă. Pe când credeau că se întâlnesc cu „jumătățile” lor, concurenții au aflat că trebuie să se despartă, din nou, în echipe:

„Ne-am întâlnit cu ale noastre jumătăți, dar n-a durat foarte mult întâlnirea, bucuria, pupatul, muzica și dansul. A venit o altă veste că trebuie să ne despărțim din nou.”, a spus Adda.

Liviu și Adda, moment savuros în trenuleț la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 12 decembrie 2022. Ce au fost puși să facă cei doi

Liviu Vârciu și Adda și-au preluat atribuțiile de șofer, respectiv de ghid și au ieșit afară după turiști. Deși obosită și mai mult bâlbâindu-se, Adda a reușit să ducă proba la bun sârșit. Atât ea, cât și Liviu Vârciu i-au amuzat copios pe turiști, care i-au mai încurcat, din când în când, cu câte o întrebare:

„Ori la bal ori la spital. (...)”, a spus Adda./„N-am cum să rețin șapte pagini. Nu pot să gândesc în acest moment. Nu mai pot de oboseală. Nu mai înțeleg nimic din viața mea. Nu-mi mai funcționează nici ultimii neuroni rămași.”

„Dacă mă întrerupi, uit. Așa. Tocmai am intrat în cramele Cricova, care se întind pe o suprafață de 140 de km. Acum, cred că suntem la aproximativ 20 de metri sub pământ, 50 (mi se șoptește în cască)”, a spus Adda.”/„Uitați, avem aici, ăăă, butoaiele în care este introdusă băutura.”, s-a bâlbâit, din nou, Adda./„Uitați vitralii. Acolo avem și harta în caz că ne pierdem. Este și trecere de pietoni.”

„Pot să vă spun eu, vinul foarte bun. Stai și mata cu mâna pe volan, că vreau să vorbesc. Vinul e foarte bun, e o nebunie de vin, am băut cele mai scumpe vinuri posibile, cel roșu a fost bun.”, a încercat să salveze situația Liviu Vârciu.

„Să nu facem accident. Acum am intrat pe strada Cabernet, se zice bine?”, a întrebat Adda nedumerită./„Acel <<wow>> exclamat, când am făcut oprirea, m-a uns pe suflet./„Încercam să-mi amintesc și ce ne spunea domnul director. La un moment dat, mă uitam la Livu, Liviu se uita la mine, turiștii se uitau la noi.”

Cătălin Rizea, enervat de gestul lui Capet la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 12 decembrie 2022. Cei doi și-au adresat replici dure

Între timp, Capet, Andreea Tonciu și Cătălin Rizea, însoțiți de nea Marin, s-au dus la magazin ca să acorde o mână de ajutor la așezarea sticlelor pe rafturile goale. Toți trei s-au apucat de treabă, până când, la un moment, Capet a început să strige în stânga și în dreapta că a terminat treaba. Gestul colegului l-a enervat pe Cătălin Rizea, iar cei doi și-au spus replici dure:

„Îl tot auzeam pe Capet, din spate, că: <<am terminat, am terminat>>, de parcă umfla cu ceva chestia asta în ochii lui nea Marin, că el a terminat. Și am zis: <<bă, nu contează că ai terminat sau nu, n-ai terminat, că, de fapt, uite, mai avem sticle de pus>>.”, a spus Cătălin Rizea./„M-a enervat cu chestia asta și am zis să terminăm toată treaba, nu coșul tău, că dacă ai nimerit un coș cu mai puține sticle, asta nu înseamnă că Andreea, care a nimerit, de exemplu, un coș cu mai multe sticle, trebuie să o lași să muncească singură, hai să terminăm.”

„Păi am terminat, nebunule, eu am făcut două, nebunule și am avut și mai multe de-astea.”, s-a justificat Capet.

„Văd o sticlă de șampanie care nu avea ce să caute pe raftul respectiv și îi zic lui nea Marin. M-a mâncat și pe mine, am fost răutăcios acolo, na, îmi cer scuze Capet.”, a spus Cătălin Rizea./„Jură-te că am pus eu acolo. N-am pus eu. Ascultă-mă. A pus el să facă mișto de mine. Uită-te în ochii mei.”, a spus Capet.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.