Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 12 decembrie 2022. Capet nu și-a mai putut controla emoțiile la una din probe. De ce a plâns

În ediția din 12 decembrie 2022 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, Capet și Andreea Tonciu au fost trimiși de către nea Marin la proba pietrelor. Aici, cei doi trebuiau să participe, alături de muncitorii din mină, la activitatea de tăiere a pietrelor, care sunt, folosite, ulterior, la construirea caselor. Însă, atât drumul parcurs până acolo, cât și ce au văzut când au ajuns la destinație, au avut un impact puternic pentru Capet:

„Mie-mi vine să plâng de frică.”, a mărturisit Capet.

Pe când credeau că au terminat și pot ieși din crama de la Cricova, concurenții au mai fost trimiși la câteva probe în ediția din 12 decembrie 2022. Însă, se pare că sarcina cea mai grea a căzut chiar pe umerii Andreei Tonciu și ai lui Capet:

„Mare fericire că am terminat, eu deja eram setat că plec afară, dar ce să vezi.”, a spus Capet./„La pietre, ce facem noi la pietre?”, a întrebat Andreea Tonciu./„Ne-a luat și ne-a dus la următoarea noastră muncă pe care o aveam de făcut.”

Drumul prin mină s-a dovedit extrem de anevoios pentru cei doi concurenți. Ambii s-au plâns de frig și foame, iar întunericul i-a fâcut pe amândoi să-și piardă cumpătul. La un moment dat, cei doi au avut impresia că trăiesc fenomene paranormale:

„A fost momentul în care am început să clachez, pentru că acela a fost momentul în care am pierdut controlul cu adevărat, nu puteam să-mi mai controlez deloc emoțiile și au început să-mi vină nervii și mă enerva orice.”, a mărturisit Capet./„Mie-mi vine să plâng de frică”.

„M-a panicat faptul că înaintam în pământ. Mă înspăimânta faptul că nu mai era nicio sursă de lumină în jurul nostru.”, a spus Andreea Tonciu./„Și, la un moment dat, am vorbit despre diavol, nu știu ce am spus. Băi și jur că în momentul ăla a trecut prin spatele nostru ceva.”

Pe când au ajuns la destinație, Andreea Tonciu și Capet au primit explicații legate de munca pe care ar fi trebuit să o depună acolo:

„Noi extragem piatra de calcar. Un inventator rus, Galanin, a inventat mașina de tăiat piatra, iar din piatra asta se construiesc case. Mașina de tăiat piatra, când lucrează, elimină praf”, le-a explicat domnul din mină.

Munca s-a dovedit mult prea dificilă pentru Andreea Tonciu și Capet, motiv pentru care au „animat” atmosfera prin „smiorcăieli”, dar și printr-un număr de dans pe „ritmurile” mașinăriei de tăiat piatra:

„Erau foarte grele pietrele și bineînțeles că fratele meu Capet n-avea puteri în mâini ca să care, cum nici eu, la rândul meu, nu voiam să-mi rup aceste unghiuțe, pentru că mă dureau foarte tare dacă le rupeam și nu mai dădeam bine aici la filmări.”, a mărturisit Andreea Tonciu./„Nu știam să facem absolut nimic și chiar nu ne doream să fim acolo și să facem ceva. Eu râdeam continuu și s-a dat drumu la mașinărie.”/„Nu ne-au chinuit oamenii, pentru că au văzut că suntem praf și de ce să își irosească ei munca pe noi.”, a mai povestit Andreea Tonciu.

Proba l-a emoționat complet pe Capet. Atât drumul, care l-a făcut să își piardă cumpătul, cât și munca dificilă din mină, pe care a trăit-o pe pielea lui, și-au spus cuvântul. Concurentului i-au dat lacrimile în direct:

„Eu făcusem figuri că mergeam cu mașina acolo și că mi-e rău și că nu pot și că din punct de vedere emoțional și tot felul de teorii pe care le citesc în cărți de dimineața până seara. Oamenii ăia merg cu bicicleta în fiecare zi acolo și lucrează și probabil că nu câștigă cât câștig eu și probabil că n-au niciun sfert din viața pe care o am eu și asta e.”, a spus, cu ochii înlăcrimați, Capet.

La întoarcere, concurentul nu a mai scos niciun sunet. Andreea Tonciu a încercat să mai tragă de el, să împărtășească impresii, însă Capet era copleșit de ce a văzut în mină:

„Lasă-mă în pace. (Mă gândesc) la oamenii ăia”, a spus Capet./„Noi oamenii care avem toate lucrurile, suntem plini de slăbiciuni, confortul nostru nu face altceva decât să ne ofere slăbiciuni, nu face altceva decât să ne slăbească mintea, nu face altceva decât să ne împovăreze sufletul și lucrurile astea nu fac altceva decât să ne facă nefericiți.”, a mărturisit, plin de emoție, Capet.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.