Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 12 decembrie 2022. Nea Marin a dat trezirea. Capet s-a „ascuns” în patul Andreei Tonciu

În episodul din 12 decembrie 2022 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, nea Marin a dat trezirea. La opt fără un sfert, gazda emisiunii a început să bată pe la uși, ca să îi trezească pe somnoroșii concurenți. În schimb, Andreea Tonciu era pregătită deja pentru trezirea lui nea Marin, ba chiar, aceasta îl aștepta machiată:

„Pentru mine, trezirea lui nea Marin nu este o problemă, din contră, eu sunt trează când vine el și ne bate la ușă.”, a afirmat Andreea Tonciu.

De partea cealaltă, Capet a vrut să îl păcălească pe nea Marin și s-a „strecurat” în patul lui Tonciu. Află din rândurile de mai jos cum a reacționat nea Marin:

„L-aș lăsa să mă bată cinci minute pentru zece minute de somn.”, a spus Capet.

Andreea Tonciu a vrut să îi facă o surpriză lui nea Marin la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 12 decembrie 2022. Cum l-a găsit gazda emisiunii pe Capet

Andreea Tonciu a vrut să îl surprindă pe nea Marin în momentul în care acesta a venit să le dea trezirea concurenților. Însă, surpriza s-a dovedit mai mare pentru vedeta noastră, atunci când s-a uitat în oglindă.

„Vezi, bre, am dormit machiată să fiu frumoasă la tine la emisiune”, a afirmat Andreea Tonciu./„Băi și când m-am văzut în oglindă, nu-ți exagerez, nasul negru, p-aicea neagră.”/„Zici că mă bătuse soarta.”

Momentul a fost surprins și de Capet, care se strecurase, între timp, în camera Andreei Tonciu. Iată cum a reacționat nea Marin când l-a surprins în camera concurentei:

„Te-ai culcat Barbie și te-ai trezit Chucky”, a spus Capet./„Simțeam și eu că mă relaxez puțin, mă pusesem în pat acolo, lângă Andreea, eu sperând, în capul meu, că o să mai dorm și eu cel puțin zece minute”/„M-a luat la bătaie că m-am așezat în pat.”

„Vrei să începi cu mine de dimineață. Hai la treabă.”, a spus nea Marin./„Ieri a fost Adormirea Maicii Domnului. Olteanul sărbătorește de cinci ori.”

„Și l-aș lăsa să mă bată cinci minute pentru zece minute de somn.”, a spus Capet./„Dacă mă duce ăsta la vaci, n-am cum să mă duc nepieptănat. Când te trezești bubuit dimineața, bubuit rămâi. Poți să-ți dai cu ce ți-oi da.”

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.