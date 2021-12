Carmen Tănase, Anca Dinicu, Marius Damian și Silviu Mircescu vin la „Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”

Așa cum și-a obișnuit telespectatorii, Nea Mărin va prelua rolul de primar, de data aceasta în comuna Bârsana, și va pune la muncă patru vedete.

Carmen Tănase, Anca Dinicu, Silviu Mircescu și Marius Damian, scenaristul emisiunii, sunt cei care vor încerca să se ridice la așteptările noului primar în edițiile difuzate de Antena 1 săptămâna aceasta.

Puși pe șotii și pe contre, Liviu și Andrei, consilierii primarului, îi vor fi alături în edițiile din Bârsana și vor fi puși la treabă sub stricta supraveghere a lui Nea Mărin.

Ca de obicei, sarcinile nu vor fi întâmpinate cu atât de multă responsabilitate: ”Nea Mărin e dintr-un partid, comunist cum îi zic ei, iar băieții sunt mai liberali. Și îi pun mereu bețe în roate”, e de părere Carmen Tănase. ”Pauză! Noi nu putem în ritmul asta!”, vor spune Liviu și Andrei când vor afla ce misiune le-a pregătit bunul lor prieten.

Săptămâna aceasta, cei patru artiști ce vin la Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! vor munci pentru a pune la cale o sărbătoare a satului cu scopul de a atrage tinerii maramureșeni plecați peste hotare.

”Cea mai mare durere a localnicilor din tot Maramureșul este că le pleacă tinerii în străinătate, la muncă. Foarte mulți dintre ei nu se mai întorc. Venirea noastră aici este un lucru esențial pentru ei. Trebuie să înțeleagă că au o țară frumoasă și că trebuie să stea lângă părinții și bunicii lor. Să aplice aici tot ceea ce au învățat peste hotare”, mărturisește Nea Mărin.

Cum se vor descurca vedetele în Bârsana, la Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!, telespectatorii Antena 1 pot afla astăzi, marți și miercuri, de la 20:30.