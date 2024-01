Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 23 ianuarie 2024. Radu Bucălae a răbufnit la Nea Marin. Ce au pățit Sonny Medini și Rikito

Radu Bucălae a răbufnit la Nea Marin și și-a spus toate supărările, în ediția 8 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, din 23 ianuarie 2024. Descoperă ce au pățit Sonny Medini și Rikito Watanabe apoi.

Ajunși la ferma de curcani, invitații din această săptămână au fost nevoiți să facă tot felul de treburi. Sonny Medini și Radu Bucălae au fost puși să facă umple saci și să curețe plase, iar acesta a fost momentul în care au ieșit scântei între cei doi. Radu Bucălae și-a spus supărarea la Nea Marin și acesta a aplicat „corecții”.

Radu Bucălae a răbufnit la Nea Marin. Ce au pățit Sonny Medini și Rikito Watanabe, în ediția 8 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, din 23 ianuarie 2024

Vedetele invitate în această săptămână la Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea au avut de făcut tot felul de sarcini și misiuni. Una dintre ele s-a desfășurată la o fermă de curcani. Aici, Radu Bucălae s-a enervat pe Sonny Medini și a răbufnit. După ce umplutul sacilor cu grâne s-a dovedit a fi o sarcină prea grea pentru italian, situația a devenit iar tensionată.

„Am aflat că mai avem o activitate de făcut și anume curățarea plaselor de la geamuri. Ele sunt pline de praf și pene”, a explicat Radu Bucălae.

Totuși, n-a durat mult și acesta s-a enervat iar pe Sonny Medini.

„Ce faci mă, iar stai?! Sonny!”, a răbufnit iar tânărul, supărat că acesta iar se eschivează de la muncă.

N-a durat mult și și-a făcut apariția Nea Marin. Profitând de ocazie, Radu l-a „turnat” pe colegul său.

„Instant m-am hotărât să îi dau în gât. Eu am mai văzut leneș…Nimic! Nea Marin, te înțeleg, am început să vorbesc ca matale, să îi înjur. Eu nu îmi permit, că îmi e că dă înapoi, dar l-aș bate…”, a spus Radu Bucălae imediat.

„Și începe sifonul!”, a fost reacția lui Sonny Medini, care a înțeles că se apropie pericolul.

El și Rikito Watanabe nu au scăpat de furia lui Nea Marin, care le-a dat o lecție de neuitat.

Apoi, aceștia s-au așezat la masă și au servit produse de la ferma de curcani. Acesta a fost momentul în care Nea Marin a făcut o dezvăluire neașteptată:

„Sunt 25 de ani de când n-am mai mâncat niciun fel de mezel. Vorbesc serios, deloc”, a zis el, spre marea surpriză a tuturor.

„Pentru prima oară, în 25 de ani, Nea Marin gustă mezeluri pentru că sunt proaspete și făcute aici”, a zis Radu Bucălae.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Sezonul poate fi urmărit integral pe AntenaPLAY.

Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.