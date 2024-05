Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! a fost lider de audienţă seara trecută, la Antena 1

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! a continuat și săptămâna aceasta cu noi provocări pentru vedetele care au fost alături de nea Marin, astfel că Romică Țociu, Cornel Palade, Shondy și Iuliana Luciu au făcut o super echipă în cadrul show-ului de la Antena 1.

Emisiunea a fost lider de audiență seara trecută, conducând clasamentul la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21-54 ani.

Conform Kantar Media, show-ul de la Antena 1 a obținut, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 5 puncte de rating și o cotă de piață de 17.3%. Următorul clasat înregistra atunci 4.8 puncte de rating şi 16.6% cota de piaţă.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 27 mai 2024. Nea Marin, supărat pe Sonny și Rikito: „Am simțit că fac infarct”

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! a continuat și săptămâna aceasta cu noi provocări pentru vedetele care au fost alături de Nea Marin

“În urmă cu mulți ani, noi am mai fost în zona asta din Galați și am decis să revenim pentru că am auzit că, în satul în care noi stăm, există un centru unde oamenii cu suflet se ocupă de copiii mai puțin norocoși și vrem să le oferim din fericirea și din bunătatea unor familii normale!”, a mărturisit Nea Marin.

Cum s-au descurcat vedetele în continuare şi care vor fi provocările cărora trebuie să le facă față, telespectatorii vor putea afla urmărind noile episoade ale emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi în Dobrogea! Sezonul 10, difuzate astăzi şi mâine, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea! Sezon 10, 27 mai 2024. Romică Țociu, dat „dispărut” la repetiții. Unde l-a găsit Nea Marin

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-ul 21-54 Urban,

Perioada 27 mai 2024