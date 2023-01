Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 11 ianuarie 2023. Nea Marin a ajuns la spital cu dureri insuportabile. Ce diagnostic a primit

Chiar înainte de a pune la punct ultimele detalii pentru spectacolul din această seară, Nea Marin a fost nevoit să părăsească emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, ediția din 11 ianuarie 2023. După ce s-a simțit rău pe parcursul întregii zile, coregraful nu a mai putut suporta durerile și s-a îndreptat, de urgență, către spital, iar veștile au fost îngrijorătoare.

După ce a ajuns la spital cu dureri insuportabile, Nea Marin a trecut prin mai multe analize, iar în urma unui computer tomograf, a primit verdictul: „Nu e bine. Aveți apendicită. Trebuie să vă operam acum”, i-a spus doamna doctor coregrafului.

„A venit direct cu diagnosticul și m-a întrebat: Unde vreți să mergeți? La București vreau să merg. M-a pregătit cu antibiotice, cu de toate, au băgat în mine. Mi-au zis: Totul e ok, puteți să mergeți la avion. M-am urcat la colegul meu în mașină și am plecat la aeroport la Baia Mare”, a povestit el

„Dacă nu-mi făcea CT-ul, veneam, dansam și muream acolo, leșinam”, a mai adăugat coregraful, în timp ce se îndrepta spre aeroport.

După ce a aflat toate informațiile, acesta l-a sunat și pe Liviu Vârciu să le spună tuturor că el e în drum spre București și să le ureze baftă la spectacol.

„Sănătate, Nea Marine! O să facem în cinstea ta evenimentul”, i-au mai spus „băieții” lui.

„Doamne, și ce pregătisem! Să îl iau pe acela, concurs cu el (n.r. cel care dansează mai bine decât el), să sar, să fac. Deci durerile astea, pe care le-am avut atunci, tot apendicita îmi făcea figuri. Eu nu m-am gândit niciodată, a mai spus coregraful.

„Dacă e reality, reality să fie”, a concluzionat Liviu.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.