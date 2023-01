Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 3 ianuarie 2023. Nea Marin, emoționat până la lacrimi. Cum sună vocea lui Jador live

Ajunse în mijlocul unei șezători, vedetele s-au lăsat animate de voia bună a gazdelor și au intrat rapid în spiritul acestora, lucrând, dansând și cântând împreună. Nea Marin a dansat alături de Maria Buză, în timp ce Jador a invitat la dans o localnică.

Nea Marin a lăcrimat atunci când și-a amintit de copilărie, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg. Jador le-a cântat celor prezenți o melodie de dor, care a reprezentat un alt moment emoționant

Nea Marin s-a lăsat impresionat de această adunare, rememorând anii copilăriei. „Mi-am adus aminte câte lucruri frumoase se întâmplau în șezători. Era cea mai mare plăcere a mea când zicea bunica: mergem la clacă. Așa i se zicea în sud. Se depănau toate amintirile. Ajungeau la tot felul de subiecte..Și mi-am adus aminte de copilărie. Am avut ocazia să învăț să joc”, a mărturisit coregraful.

Acesta le-a făcut celor prezenți și o demonstrație, explicându-le cum a luat naștere un dans cunoscut în locul lui de proveniență, care are ca sursă de inspirație obiceiurile din șezătoare.

„Știu un joc care se numește vârtelniță. Era numai de bărbați jucat. Probabil că s-au inspirat din ce vedeau la război (cel de cusut n.r). Acolo se întâmplă niște ritmuri, că totul e ritm. Am văzut în șezători, la bătrâni”, le-a spus el celor prezenți.

Nea Marin le-a vorbit oamenilor despre cât de mult iubește tradițiile și dansul: „Aș fi cel mai fericit om să văd că merge mai departe tradiția. M-ați făcut să îmi amintesc de copilărie. Parcă îl văd pe bunicul, pe bunica. Așa ne adunam”, a mai spus el, iar în momentul în care și-a amintit de bunicii săi, coregrafului i s-au umplut ochii de lacrimi și s-a oprit din vorbit pentru un moment, fiind extrem de emoționat.

Îmbrăcat în straie populare, Jador a oferit la rândul său un moment plin de emoție, cântându-le celor prezenți o piesă folclorică, acompaniat de femeile de la șezătoare, care au lăcrimat, la rândul lor, la auzul piesei.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.