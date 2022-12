Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 19 decembrie 2022. Vedetele au făcut o „călătorie în timp”. Au dormit în căsuțe sub pământ

Cu Nea Mărin plecat, echipa a fost nevoită să respecte regulile și condițiile lui Romică Țociu. Aceștia au pornit cu autocarul către o destinație „secretă”, care i-a transportat în alte vremuri. Ajunși la locație, în întâmpinare a ieșit „o doamnă îmbrăcată ca în secolul XIII”, așa cum a descris-o Romică.

Echipa a descoperit istoria unui tărâm de poveste

Vedetele au aflat că urmează să viziteze „Valea celor 12”, iar vizitatorii noștri au fost plăcut surprinși de peisaje: „Ce locație superbă!” În timp ce vizitau împrejurimile, acestora li s-a explicat istoria și originea denumirii locației, aflând că întregul concept a fost inspirat dintr-o poveste cu 12 războinici.

„Denumirea vine de la povestea din spatele sătucului. În povestea noastră, este vorba despre 12 războinici care au fost trădați de liderul lor, s-au retras pe acest pământ și și-au întemeiat un alt sat al lor”, a explicat gazda.

„Intrăm așa, într-un basm”, au fost de părere vedetele noastre, care urmau să viziteze căsuțele inedite care alcătuiau satul de poveste, construit așa cum se obișnuia în urmă cu 2000 de ani. Atunci când a aflat acest detaliu, Paula Chirilă a oferit o întrebare savuroasă gazdei: „Înseamnă că aveau toaleta în curte?”

Cum au reacționat vedetele când au aflat că vor urma să locuiască în căsuțe fără baie sau electricitate

Căsuțele au fost construite din pământ, lemn și piatră și lipite ulterior cu lut. Oaspeții au fost primiți cu căldură, dar și cu câte un păhărel de tărie. Locația li s-a părut una de vis vedetelor noastre, însă abia când au aflat cum vor urma să locuiască s-a născut o adevărată „isterie”.

„N-are toaletă, ești nebun?!”, a strigat Paula Chirilă.

„A fost foarte ok și foarte frumos până în momentul în care am aflat că trebuie să stăm acolo”, a punctat și Cătălin Cazacu.

Așa cum era de așteptat, căsuțele nu dispuneau de toalete în camere sau de electricitate. „Șocul mare a venit când am văzut că aceste cămăruțe nu au curent electric, nu au baie..”, a continuat și Andrei Ștefănescu. „Ne-a dat peste cap”

Unele dintre acestea erau amenajate sub pământ, iar cea mai „înfricoșătoare” dintre ele avea și o temniță inclusă, cu lanțuri și „toc tacâmul”. În momentul în care au văzut încăperea, cu toții au fost de acord că aceea va fi camera lui Nea Mărin. „Arăta ca o criptă”, a glumit Paula Chirilă.

Vedetele s-au „bătut” pe alegerea căsuțelor

Liviu Vârciu, pus pe șotii, a vorbit cu gaza locației și a încercat să îi păcălească pe colegii săi că nu există deloc toalete. Acestea erau însă amplasate în altă parte, ca pe vremuri, și erau doar două la număr.

Nu a durat mult până când vedetele s-au „bătut” pe camerele de la suprafață, în funcție și de cât de aproape erau acestea de toalete.

„Mi-am dat seama că sunt claustrofobă, că nu pot să stau sub pământ, că n-am murit încă. Am simțit că mă sufoc, eu nu pot să dorm”, a zis Paula Chirilă. „S-a creat o isterie generală”, a continuat și Doinița Oancea.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.