Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Jador s-a ridicat de la masă, după o întrebare prea directă a Mariei Buză

Vedetele au ajuns în această ediție a show-ului în Bistrița-Năsăud, începând ziua de activități în comuna Parva. După clasica trezire de la prima oră a dimineții, invitații au pornit împreună către micul dejun, acolo unde s-au încins puțin spiritele, într-un sens pozitiv însă.

Jador a recunoscut că a mai participat alături de actrițele Maria Buză și Adriana Trandafir la diferite emisiuni TV, însă niciodată aceștia nu au interacționat, astfel că artistul avea ceva emoții.

Jador, rușinat de întrebarea Mariei Buză, la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 2 ianuarie 2023. Ce s-a întâmplat

Maria Buză l-a primit însă în stilul caracteristic, fără pic de inhibiții: „Nu mâncați, domnul Jador? La cât v-ați culcat?” „La 2”, a răspuns Adriana Trandafir în locul cântărețului. „Dumneavoastră de unde știți, ați petrecut împreună?”, a continuat Maria Buză, iar acesta a fost momentul în care Jador s-a ridicat de la masă și a ieșit pe balcon.

„Mie mi-e rușine, eu plec de aici!”, a zis el, explicând la testimoniale că îi stimează prea mult pe colegii săi pentru a glumi cu aceștia.

„Ce bine că a plecat, n-aveam loc”, s-a amuzat Maria Buză, iar apoi a continuat un dialog cu colega Adriana Trandafir, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Ce caut eu cu oamenii ăștia? Mă gândeam să nu greșesc ceva. De ce m-a chemat pe mine singur, așa…. M-a chemat (Nea Marin n.r) ca să se răzbune pentru anul trecut, pentru ce i-am făcut eu (..) Singurul copil între oamenii ăștia..”, a mai zis Jador.

Cântărețul a rămas „exilat” pe balon, din propria decizie, și a decis să o sune pe mama lui să îi povestească întâmplarea, iar cei doi s-au amuzat pe seama situației. „Sunt numai oameni bătrâni aici, mamă. Nu pot să fac o glumă. N-am cu cine să stau. Mi-e rușine, fac mișto de mine. Sunt oameni de-o seamă cu mamaia.”

„Oamenii cu care sunt aici nu sunt niște oameni oarecare. Sunt actori, oameni care au o carieră de zeci de ani….”, a explicat Jador la testimoniale. Maria Buză l-a strigat apoi pe cântăreț, pentru a continua micul dejun. „Iartă-mă, Jador, ți-am luat locul, că voiam și eu să văd cum e să fii vedetă”, i-a spus ea, atunci când cântărețul a revenit.

Actrițele au fost însă curioase să afle vârsta lui Jador, care are 27 de ani. „Eu sunt mai mare ca bunica lui”, a exclamat Adriana Trandafir.

„Sunt nebune! Niște nebune extraordinar de frumoase”, a punctat Jador, care a râs copios, după ce actrițele au recunoscut că și-au întreținut starea de bine cu câteva grade în plus în pahare.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.