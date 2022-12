Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 20 decembrie 2022. Liviu Vârciu a fost chinuit de o broască în timpul nopții. Ce s-a întâmplat

O nouă zi, noi aventuri. Nea Marin a dezvăluit că resimte din plin oboseala, după ce nu a prea reușit să doarmă în „temnița” care i-a fost pregătită de către colegii săi. „Simțeam oboseala, simțeam că pic”, a recunoscut el la testimoniale, însă cu toate acestea și-a reluat atribuțiile și le-a dat trezirea clasică colegilor săi, „înarmat”.

Cazați în căsuțele de poveste din „Valea celor 13”, concurenții show-ului au experimentat o noapte ca „pe vremuri”, în locuințele fără baie sau electricitate. Aflați în natură, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut însă parte și o altă surpriză, și anume câțiva vizitatori nepoftiți pe timpul nopții, mai exact câteva broscuțe.

Liviu s-a arătat cel mai afectat de „musafiri”, trezindu-se chiar să filmeze întreaga situație pentru a avea probe a doua zi. „Liviu făcea scandal că a văzut o broscuță, că nu știu ce a mai găsit prin cameră”, a explicat Nea Marin. „Parcă am dormit la Antipa”, a strigat Liviu Vârciu.

Nea Marin s-a amuzat teribil atunci când Liviu i-a relatat povestea „coșmarului” prin care a trecut în timpul nopții. Cântrețul s-a „baricadat” cu câteva valize și trollere, gândindu-se ca nu cumva să îi sară și în pat broaștele care au intrat în căsuța lor.

„Mă baricadasem. Auzeam numai „Lipa lipa”, a povestit Liviu, în timp ce Nea Marin râdea cu gura până la urechi. După experiența trăită, artistul a rămas, cu siguranță, cu fobie de broaște.

Romică Țociu și Cătălin Cazacu au avut parte de o seară „romantică”, la un șpriț

În camera în care au dormit Romică Țociu și Cătălin Cazacu, Nea Marin a găsit câteva sticle de vin, semn că cei doi au întreținut atmosfera înainte de culcare. „A fost foarte greu să îi explicăm ce caută lumânări aprinse, doi bărbați în cameră și o sticlă de vin”, a glumit Cazacu. Doinița Oancea și Paula Chirilă au traversat noaptea fără alte întâmplări notabile, iar întraga gașcă s-a pus în mișcare pentru următoarele „misiuni” ale zilei.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.